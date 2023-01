Malibú y Marumbá ultiman detalles para el carnaval de Hasenkamp

Malibú

Hasenkamp vive la cuenta regresiva para el carnaval, que comenzará este sábado 14 de enero y finalizará el 18 de febrero.estuvo en la localidad y conoció cómo se están preparando para la gran noche y cuáles son las expectativas para esta temporada.Diego Fáes, presidente de la comparsa Malibú, contó aque “estamos trabajando a full en el sector de carrozas, ultimando detalles para este sábado”.“Vamos a tener cuatro carrozas. Este año proponemos como tema el `cambio´. tiene que ver con una visión actual y a cómo vamos, si no cambiamos la mentalidad de cómo vivimos, no sabemos dónde podemos llegar a terminar. Está todo vinculado a la sustentabilidad, energías renovables y demás”, aseguró.Explicó que Malibú “comenzó en el año 1975, con una comparsa de chicos que se llamaba Marineritos. Después ellos no quisieron pasarse a una comparsa mayor, que era Marumbá, y le cambiaron el nombre. Ahí se empezó a formar escuela”.“Habrá entre 200 y 220 personas participando en escena. Hay más gente trabajando en los trajes y otras cuestiones. El pueblo entero prácticamente está involucrado en el carnaval en sí”, dijo.El sábado será una noche especial para la comparsa Marumbá, ya que cumple 50 años.César Espinosa, presidente de la comparsa, dijo a Elonce que “estamos con los últimos detalles, preparándonos para la noche de apertura de carnaval, que para nosotros será muy importante porque es nuestro aniversario”.La temática de este año es `por amor al arte´ y está vinculada a “un recorrido por los 50 años de Marumbá”.“Para nosotros es un orgullo ser de Hasenkamp y tener el primer carnaval de la provincia. Fuimos nombrados como personalidad destacada de la cultura por la legislatura”, dijo.Habló del trabajo que realizan durante el año y manifestó que “en marzo desarmamos, elegimos el tema de la siguiente temporada, elegimos la reina y ya arrancamos a pensar en lo que sigue. Las comparsas trabajamos de forma común, pero cada uno cuando sale al corsódromo quiere ser el mejor. Se vive con mucha alegría. El carnaval acá es más que la rivalidad que se da en el fútbol”.Tito Bustos, director de la batucada, indicó que “estamos ansiosos, nos preparamos desde octubre. La batucada está compuesta por 40 chicos y chicas. Somos muchos, vamos a sonar fuerte”.