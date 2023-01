Desgarrador pedido de la mamá de los cuatro hermanitos que murieron aplastados

Policiales Cuatro hermanitos murieron al derrumbarse el techo de su pieza en construcción

Quiénes son las víctimas

La muerte de cuatro hermanitos el lunes al derrumbarse el techo de su habitación, en una casa de El Jagüel, cerca de Monte Grande, provocó una fuerte conmoción en todo el país. Desde las redes sociales, vecinos y allegados a la familia de las víctimas iniciaron una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para costear los gastos del sepelio.En el derrumbe murieron Benicio y Noah, mellizos de 4 años, Lorenzo, de 6, y Santino, de 10. En las últimas horas, la mamá compartió su dolor en las redes sociales a través de varios posteos con fotos de los nenes.“Se me fueron, noooooo nooo nooooo, se me fueron, angelitos de mamá, decime que es una pesadilla, por Dios, hijos míos nooooooo”, escribió pocas horas después del derrumbe la mujer, que es madre de seis varones y trabaja en una carnicería.En otra publicación, junto a un video de dos de los nenes jugando, agregó: “Quién me saca este dolor, no puedo más. Por qué la vida es injusta conmigo. Los extraño mi Lolo, mi Santi y mis bebés”.“Los ángeles tocan el cielo... Dame fuerzas, Señor, te lo pido y no me castigues más”, puso en otro comentario Nisi.“El bebé de mamá, la que lo malcriaba en todo...la que estaba con vos siempre... llegaban los viernes y me decías ‘mamá, dame plata’, para dormir me decías ‘mamá abrazame’ ...y me decías ‘buenas noches, mamá'. Te amo y te me fuiste hijo ...no puedo más con tanto dolor”, dijo en su último mensaje, dedicado a su hijo Lorenzo.Por la tragedia, la pareja de la madre, Catalino, López, quedó en la mira de la Justicia. La fiscalde la UFI N°3 de Lomas de Zamora, Vanesa González, ordenó su detención y lo imputó por el delito de homicidio culposo agravado por la multiplicidad de víctimas. El hombre se negó a declarar.De acuerdo a las primeras informaciones, horas antes del desmoronamiento “el detenido había sacado los escombros que había en el patio para hacer lugar y los puso sobre la losa, justo en la parte de arriba de la habitación de los chicos”. “Se habían depositado 5 metros, o un peso de 5.000 kilos, aproximadamente, de material en el techo para una posterior ampliación”, explicaron.Para los investigadores, esto habría sido lo que provocó el derrumbe y por ello la causa cambió a homicidio culposo y se ordenó la detención de López. Fuente: (Tn)