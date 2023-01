"Es muy doloroso ver la sangre de Fernando por todos lados", dijeron sus padres

Policiales Había manchas de sangre de Fernando en diez prendas incautadas de los rugbiers

Durante la octava jornada del juicio oral, los peritos forenses explicaron el hallazgo de sangre de Fernando Báez Sosa en prendas de los principales acusados.Los padres de Fernando Báez Sosa afirmaron este miércoles que fue "muy doloroso ver la sangre" de su hijo "por todos lados", luego de que los peritos confirmaron en la octava audiencia del juicio que había esos rastros de la víctima en tres prendas de dos de los acusados."Es muy doloroso ver la sangre de mi hijo por todos lados. Se ve que le atacaron de todas maneras, destruyeron todo el cuerpo de mi hijo", expresó la madre de Fernando, Graciela Sosa Osorio, en declaraciones a la prensa al retirarse de los tribunales de Dolores donde se realiza el debate oral.En ese sentido, Graciela agregó: "Siento que cada vez estamos más cerca de la justicia. Las pruebas son contundentes. Todos coinciden. Solo espero que les den la pena máxima."A su vez, la madre del joven asesinado hace 3 años en Villa Gesell aseguró que pasó "una noche difícil" al recordar el contenido de los mensajes que se enviaron entre sí los ocho rugbiers imputados por el crimen y que se ventilaron en la audiencia de ayer."Anoche he pasado una noche difícil porque no puedo sacar de mi mente la palabra 'caducó'. También cuando decían que festejarían con vinos y flores. Es un dolor muy fuerte escuchar todo eso. Pero acá estoy fuerte gracias a todos ustedes que me vienen a acompañar y sé que lo van a estar hasta el último momento. Esto no puede quedar sin justicia. Porque han matado, han asesinado a un inocente que solo quiso salir a divertirse con sus amigos, con su novia", afirmó Graciela con lágrimas en sus ojos.Por otro lado, y ante la posibilidad de que el lunes próximo declaren algunos familiares de los acusados, Silvino confirmó que presenciarán la audiencia y agradeció el apoyo de los vecinos de Dolores."Obvio que vamos a estar. Para eso vinimos, para eso estamos acá. Estamos con mucha fuerza. Toda la gente de Dolores y los que están cerca nos apoyan. Nos nutrimos mucho de eso para seguir adelante. No es fácil para nosotros ver que te muestren cómo le dieron patadas, en qué lugar. Es nuestro hijo, es un pedazo nuestro", sintetizó el hombre.Además, Silvino indicó que no espera que los rugbiers declaren y que "las pruebas ya están"."Ya pasaron tres años y nunca hablaron. Que hablen ahora o mañana no va a cambiar nada. Las pruebas ya están. Nosotros todo lo que decimos está remitido en pruebas. Nosotros no esperamos nada. Solo esperamos el regreso de mi hijo y nunca regresó. No soy rencoroso ni quiero venganza. Espero que algún día podamos charlar. Para mí no hace falta. Con el dolor que llevamos con nosotros todos los días, va a ser un dolor más grande. Prefiero evitar eso por ahora", manifestó.Por último, Graciela dijo que quiere "justicia" para que "Fernando pueda descansar en paz" y volvió a convocar a un encuentro interreligioso pautado para el próximo 18 de enero."Yo no lo voy a recuperar, pero espero tener un poco de paz y un poco de calma en mi corazón. Él nos está dando esa fuerza para estar de pie. El 18 vamos a hacer un encuentro interreligioso. Esperemos que la gente pueda venir a acompañarnos. Estamos pidiendo que nos ayuden con alimentos no perecederos y útiles escolares. Eso le hubiese gustado a Fernando", concluyó.