La Contra estará en La Fiesta Nacional del Lino: “Le cantaremos a las familias”

Institucionales Este sábado se realiza la Fiesta Nacional del Lino en Lucas González

La vigesimosexta edición de laEl evento se realizará desde la hora 21 en el complejo Polideportivo Municipal cAl consultarle por el show, señaló que “vamos a cantar las canciones que nos pidan y los clásicos de siempre. Le tocamos a la familia, a matrimonios, abuelos y a los chiquititos, en cambio cuando nos presentamos en boliches se piensa todo el repertorio en torno a los más jóvenes”“Tratamos de innovar siempre, porque creemos que las nuevas ideas nos dan oxígeno”, dijo el fundador y acordeonista al destacar que “La Contra sumó más voces jóvenes para darnos un aire nuevo”.En este sentido, declaró que están viviendo un presente musical muy bueno, “trabajamos en un nuevo disco, con enganchados viejos y unas siete canciones inéditas”, informó.“La Contra me dio todo, también me lo quitó y luego me lo devolvió”, dijo el músico al asegurar que es parte del trabajo, “siempre le ponemos todo el amor y el cariño, además es una empresa que queremos dejarle a los nietos”, cerró.