Reforzarán la custodia policial en cinco hospitales de Rosario

Tras una reunión entre autoridades municipales, el gremio de los trabajadores y funcionarios del Ministerio de Seguridad santafesino los hospitales Carrasco, Roque Sáenz Peña y de Niños Vilela, que fueron los más críticos en cuanto a la regularidad en la atención, volvieron a trabajar normalmente tras las protestas que arrancaron a comienzos de 2023 por falta de presencia policial en los servicios adicionales.



De las gestiones quedó sobre la mesa la promesa de un refuerzo de uniformados, con un mínimo de dos policías las 24 horas. También se seguirá de cerca cómo se garantiza la custodia en los hospitales Alberdi, San Martín y Heca, “donde los servicios de custodia estuvieron salteados”.



El miércoles pasado el funcionamiento del Carrasco volvió a verse afectado durante la madrugada debido a una protesta del personal de salud que exigía un piso mínimo de dos agentes para custodiarlos ante la escalada de violencia que se venía arrastrando y que eclosionó en diciembre pasado con agresiones y roturas.



Fue así que la semana pasada se volvió a interrumpir el ingreso en la guardia y se restringió la atención exclusivamente a las urgencias. Todo ello ocurrió a la medianoche y se extendió hasta las 8.30.



Grave

Lo que había desatado la medida de fuerza fue la situación que tuvo que atravesar una médica que se topó con un sujeto armado y dejó vulnerables a los profesionales de la salud en sus garantías de trabajo frente a hechos de esta naturaleza.



El Carrasco dispone de cuatro agentes de una empresa de seguridad privada, pero requiere de policías adicionales, particularmente en horarios críticos.



Tras algunos encuentros, finalmente el jueves pasado se concretó otra reunión. “Son las horas extra del policía y no hay conflicto por falta de pago, porque la Municipalidad paga por el servicio antes de que se cumpla. O falta dotación de personal o los policías prefieren tener otras actividades”, resumió la semana pasada la titular del Carrasco, Gabriela Quintanilla.



El subsecretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan Manuel Basso, dijo que existen problemas de custodia en el Alberdi y el policlínico San Martín, “pero aún así mejoramos. En lo cotidiano, mejoró la comunicación pero la cobertura sigue teniendo problemas con el salteado de personal policial en el Alberdi y San Martín”, dijo y enumeró los centros asistenciales en donde hubo inconvenientes que están en vías de solución: “En el Carrasco, Roque Sáenz Peña y Vilela, veremos cómo sigue”.



Las medidas de fuerza se extendieron prácticamente durante todo el 2022, pero la inquietud sindical es si esta cobertura que se reforzó desde hace menos de una semana se sostendrá o no en el tiempo. “Estamos en un compás de espera, evaluando los resultados”, resumió el gremialista.



Críticos

Otra integrante del gremio municipal, Zulmara Ruiz Díaz, comentó que la reunión del jueves contó con la participación de los secretarios del Ministerio de Seguridad santafesino, parte del gabinete municipal y referentes del sindicato y quedó asegurado que habría mayor presencia policial. “Los más críticos eran el Carrasco y el Roque y en los demás lugares se indicó que iría un policía”, remarcó.



Custodia discontinua

Para el secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana, la situación a reforzar se debe dar en los hospitales Alberdi, Roque Saénz Peña, Clemente Alvarez (Heca), de Niños Vilela y Carrasco, como así también en el policlínico San Martín.



“Hoy la situación está más regular, tras el espacio de trabajo conjunto entre el gremio, provincia y municipio. Percibimos mayor estabilidad y mayor presencia policial y de soporte en cada uno de los efectores. Si lo comparamos con la semana pasada se nota el cambio positivo, lo que también permitió una regularización en los servicios de salud, particularmente en el Carrasco y su ingreso”.



El problema radicó, según el titular de la cartera sanitaria, en que según los días había fluctuaciones en la cobertura policial. “En todos los efectores tuvimos problemas con esos servicios, irregularidades en la prestación de la custodia. Hasta ahora y tras la reunión no tuvimos ninguna situación nueva”, indicó Caruana.



La semana pasada, en el hospital de Niños Zona Norte, que depende de la provincia, también se habían presentado algunos inconvenientes con la presencia de uniformados. El 2023 arrancó problemático desde sus primeras horas. Los pacientes que se acercaron por la mañana del 1º de enero se encontraron con una sorpresa: la guardia cerrada. Un letrero colocado en uno de los ingresos al centro de salud explicaba: “Sin atención por decisión sindical”.



El reclamo de mejores condiciones de trabajo en el Carrasco también se puso sobre la mesa luego de que un hombre ingresara al centro asistencial de Avellaneda al 1400 con aparente intención de robo y al verse descubierto por una enfermera gatillara varias veces para luego darse a la fuga. “Veremos el día a día”, dijo Basso. (La Capital)