“No son humanos”, dijeron padres de Fernando al escuchar audios de los rugbiers

Policiales La pericia a la zapatilla de Máximo Thomsen puede ser clave para condenarlo

Luego del final de la séptima audiencia del juicio a los rugbiers, Silvino y Graciela, los padres de Fernando Báez Sosa, hablaron con la prensa frente de los Tribunales de Dolores sobre lo crucial de la jornada técnica en la que quedó confirmado que era de la impronta de la zapatilla de Máximo Thomsen la marca en la cara que tenía la víctima. También se escucharon los audios de los imputados tras el asesinato, algo que los indignó.“Desde el principio supieron que asesinaron a mi hijo. Sabían lo que hacían. Los únicos que no sabíamos del asesinato de mi hijo éramos Graciela y yo”, soltó Silvino antes de que la mamá de Fernando leyera un comunicado a poco de cumplirse tres años del crimen.La mujer anunció que el próximo 18 de enero harán una oración inter religiosa en Dolores y pidió que quienes asistan lleven alimentos y útiles porque se hará una colecta.Luego, Graciela se refirió a los acusados y a los audios ventilados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores. “Es muy fuerte escuchar cómo se iban a festejar”, se descargó la mamá de Fernando, y luego se preguntó: “¿Cómo tenían ganas de comer algo?”.Tras la consulta de la prensa sobre si los padres de los rugbiers alguna vez se acercaron a ellos a ofrecerles disculpas, Graciela se sinceró: “Nunca. Ya van a ser tres años de la partida de Fernando y nunca se acercaron, aunque a esta altura sería ridículo ya”.Y, entonces, a la mujer se le cortó la voz al recordar: “Hoy hace tres años que Fernando partió y nunca regresó”. Es que Graciela siempre recuerda que un 10 de enero su hijo se fue con sus amigos de vacaciones, ese día ella le dio el último beso y abrazo y nunca más lo volvió a ver con vida. “Hace tres años que le di el último abrazo a mi hijo... Lo esperábamos para el 23 de enero de 2020, que era nuestro aniversario, pero no regresó. Quiero Justicia por mi hijo”, agregó en llanto, y soltó “Es muy fuerte y doloroso”.En sintonía con las palabras que había dicho Silvino, Graciela contó: “Sabían lo que hacían. Fue duro escuchar los audios (en referencia a los que se escucharon en la sala hoy), nunca lo habíamos hecho. Los únicos que no sabíamos que Fernando estaba muerto éramos nosotros, ellos ya lo sabían. Lo estaban disfrutando. Esto demuestra lo que son estas personas”.