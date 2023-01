“O nos quebrábamos o moríamos”: se salvaron de un incendio tirándose a la pileta

Foto 1/2 Foto 2/2

El hecho se registró pasadas las 4 de la madrugada del pasado sábado, en un dúplex ubicado en Manzana 16 lote 2 del barro mencionado, donde dormían Belén, Lucas y sus tres hijos de 5, 13 y 16 años.



“A las 4 me desperté y estábamos envueltos en humo. Atiné a despertar a mis hijos. La única salida que teníamos era tirarnos por la ventana y nos arrojamos a la pileta”, contó Belén.



“Perdimos todo, pero estamos vivos”, destacó la mujer que resultó con una fractura en una de sus piernas por la que deberá ser intervenida.



“Mis dos hijos mayores resultaron con lesiones, uno con una quebradura en un tobillo. El más pequeño se salvó gracias a unos chicos que estaban en la plaza y me lo recibieron”, agradeció.



Lucas, el padre de familia, fue el último en tirarse. Casi sin oxígeno e intoxicado por el humo, no alcanzó la pileta de lona y cayó desvanecido en el patio, de espaldas.



“Tuve una fractura de la vértebra de la columna. No puedo hacer fuerza. Estoy en tratamiento”, explicó que hombre que trabaja como remisero.



Empezar desde cero

“Perdimos casi todo. El fuego agarró la cocina y el comedor. Arriba hay camas y ropa, pero todo quedó afectado por el humo. La pileta estaba a medio llenar y nos lanzamos”, agregó Lucas.



“O nos quebrábamos o nos moríamos de una manera silenciosa”, resumió Belén, que valoró la ayuda recibida hasta el momento.



También agradecieron a los bomberos que lograron contener las llamas y salvar al perro de la familia.