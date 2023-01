Covid, gripe o dengue: síntomas en común y diferencias para saber cuáles son

Aumentan los casos de Covid, aparecen los primeros infectados por dengue de la temporada y la gripe persiste. En este contexto, es importante aprender a diferenciar los tres cuadros y saber cómo actuar cuando aparecen los síntomas.Las tres enfermedades suelen tener la fiebre como primer punto en común. “En el caso del dengue, suele ser alta y más difícil de combatir que lo que ocurre con el Covid (siempre que la persona esté vacunada) y la influenza o gripe”, explica Eduardo López, médico infectólogo del Hospital Gutiérrez.La otra característica relevante del dengue tiene que ver con dolores musculares intensos. Especialmente en la zona de la columna. “Dengue quiere decir fiebre quebranta-huesos eso ayuda a describir lo fuerte que puede sentirse”, cuenta.El tercer elemento a considerar es la molestia retroocular (detrás de los ojos), según confirma el especialista, que aclara que el dengue no suele manifestarse con síntomas respiratorios: ni tos, ni dolor de garganta, ni mucosidad.Sí hay que prestar atención a la presencia de erupciones cutáneas. “Pueden aparecer lesiones sobreelevadas o puntitos rojos en cualquier parte del cuerpo”, advierte López sobre esta enfermedad transmitida por un vector, el mosquito aedes aegypti.El Ministerio de Salud de la Nación confirmó el primer caso de dengue autóctono en la Ciudad, que se suma a otros dos en Córdoba notificados en los últimos días de 2022.Según el infectólogo del Gutiérrez, existe la posibilidad de hacerse el testeo rápido para detectar esta enfermedad. “En Capital, los hospitales Gutiérrez y el Muñiz son centros de referencia en este tema, así que la persona con síntomas compatibles con dengue puede acercarse a consultar para que un médico evalúe si el examen es necesario según la sintomatología”, comenta aPero no es el único virus que preocupa en este momento. La semana pasada, la cartera de Salud de la Nación reportó más de 72 mil casos de coronavirus y López sostiene que, al no hacerse hisopados de rutina, seguramente haya muchos más infectados que los confirmados.“Hoy solo se testea a aquellas personas que están internadas o a las que un médico considera que necesitan un diagnóstico diferencial, por estar inmunosuprimidas, por ejemplo, esto quiere decir que son más los contagiados y, por eso, hay que prestarle atención al asunto y no subestimar los síntomas”, aporta.La pérdida del gusto y el olfato es el distintivo del Covid, en relación a la gripe. “No hay muchos más elementos para diferenciar los dos cuadros. Hoy en día, la gripe suele generar más malestar que el Covid entre los vacunados, aunque depende mucho de cada caso. En ambos cuadros, las personas pueden sufrir dolor de garganta, tos y mocos”, sostiene. Y pide recordar que es clave que la población se siga vacunando contra el coronavirus, con los refuerzos correspondientes y un intervalo de 4 meses entre uno y otro.Arnaldo Casiró, infectólogo y director del Centro de Especialidades Médicas (Cemar) 1 del Gobierno de la Ciudad, señala que el comienzo de las tres enfermedades es bastante parecido en lo que respecta a los síntomas.“La diferencia principal son las señales respiratorias que están en la gripe y el Covid y no así en el dengue, aunque hay que tener cuidado porque pueden aparecer casos de covidengue. Es decir, de gente que da positivo de Covid y luego descubre que también tiene dengue, algo que ya ocurrió en pandemia”, destaca.Coincide con López en que, además de la fiebre, en el dengue hay que tener en cuenta el dolor de cuerpo, retroocular y la aparición de sarpullidos. En tanto, remarca que un requisito excluyente es la picadura del mosquito que lo transmite.“Tanto el dengue como el Covid pueden tener diferentes fases, empezar con síntomas leves y complicarse. Esto es menos frecuente con la gripe”, aclara Casiró.Dice que las manifestaciones cuando el dengue se agrava incluyen sangrado, vómitos o diarrea.“Es fundamental consultar cuando aparezcan los síntomas. Si el médico considera que puede tratarse de dengue, seguramente pedirá un examen de sangre para confirmar la sospecha”, detalla.Por último, agrega: "No existe un tratamiento específico para el dengue, pero igualmente requiere seguimiento médico. Se suele abordar con antitérmicos y se apunta a garantizar una hidratación adecuada, en algunos casos, por vía intravenosa". Fuente: (Clarín)