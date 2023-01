Caso Báez Sosa: “Tendrán que pagar, pero no tuvieron la intención de matar”

El fundador del Náutico Arsenal Zárate Rugby, el club donde jugaban los ocho rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa, no defendió a los imputados y coincidió con respecto a que “tienen que pagar” por el crimen, pero se mostró en contra de la condena social al deporte: “No implica que manchen al rugby”, sentenció Bernardo Ditges.“Me molesta mucho la parte mediática y cómo los están castigando porque para mí no son inocentes, pero no fue premeditado, no salieron a matar. Lamentablemente, se pelearon y mataron a un chico. Tienen que pagar por lo que hicieron, pero que no los juzguen de la manera que lo están haciendo los medios”, indicó Ditges en una entrevista radial porPara el fundador del Náutico Arsenal Zárate Rugby, los acusados “tendrán que pagar” pero remarcó que “no tuvieron la intención de matar, pero sí equivocándose como se equivocaron”.También dijo lamentarse por la familia de Fernando. “Pasa muy seguido que los chicos van al boliche y se pelean, pero a ellos porque son del rugby les están dando de sobremanera; en vez de cada uno preocuparse por su metro cuadrado y aportar su granito de arena”, cuestionó Ditges. De hecho dio cuenta de la polaridad existente en la localidad bonaerense. “En Zárate, cuando nos juntamos los grupos de amigos, nos terminamos peleando porque dicen que son unos asesinos”, contó.En la oportunidad, Ditges también se mostró de acuerdo con la actitud del exjugador y capitán de Los Pumas, Agustín Pichot , quien le pidió "disculpas en nombre el rugby" al papá de Fernando. Asimismo lo hizo Ditges porque fue “parte formativa” de los rugbiers acusados de matar al joven. “Fallamos también”, reconoció el ex rugbier.