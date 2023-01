Última luna del Festival Nacional de Jineteada y Folclore en Diamante

Video: Jineteada y folclore en Diamante

Entablada y premiaciones

Así se vivió el entrevero de tropillas de entablada

Video: 51° Festival de Jineteada y Folclore en Diamante, Tropillas entabladas los ganadores

La palabra de los jinetes

Los testimonios

Los shows en la última lunes festivalera

Finalizó la 51º edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore. Una vez más este notable evento que ha consagrado a la ciudad de Diamante como la capital nacional de la Jineteada y el folclore, es transmitido por, con móviles en vivo, en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.En la última luna del Festival Nacional de Jineteada y Folclore se realizó la final en basto y en clinas, además de entablada por primera vez en la historia de Diamante. “Es el encierre y suelta, y gana el que llega con mayor cantidad de caballos”, explicó ael Coordinador General de Campo de Jineteada, Jorge “El Turco” Sap.Y agregó: “Los jinetes se juegan todo esta noche porque son los mejores hombres que tuvieron la suerte de llegar y será una final muy linda, que es mi anhelo como capataz de campo y de toda la comisión de Diamante”.En relación a su tarea, Sap explicó que “todo lo que pasa en el campo de jineteada es mi responsabilidad; cada caballo que se suelta tiene que estar bien parado, al igual que los apadrinadores, y las decisiones se toman en el momento”.El Turco, a sus 18 años, compitió en Diamante como jinete, después participó como tropillero y ahora como organizador. “Es un orgullo y un sacrificio porque hay que luchar mucho para que te confíen semejante evento, es un enorme esfuerzo por el tiempo que le robo a mi familia para dedicarme a esto”, remarcó al subrayar: “Para esto se nace”.La tropilla entablada es una destacada competencia de habilidad gauchesca, en la que varias tropillas son metidas en una especie de corral y son mezclados por sus tropilleros. Seguidamente, los jinetes con las “madrinas” salen a campo abierto, dejando a los caballos “perdidos”. Luego, abren el corral y todos los caballos salen buscando a su “madrina”.El ganador de la competencia es el gaucho que primero junte a toda su tropilla; en esta oportunidad, el galardón fue para Ramón Izaguirre con sus overos negros.reflejó en la figura de dos finalistas a la Reina de las Jineteadas las expectativas de los montadores que compiten por la gloria de Diamante.“Es un desafío para mí porque siempre vi el festival por televisión y estar en una final, voy a tratar de disfrutarla”, aseguró Ramón Córdoba, quien compitió en la categoría clina, y bregó para que ninguno de los jinetes se golpee.El oriundo de Arroyo Leyes contó que por cuarto año consecutivo participa en Diamante y en una oportunidad resultó subcampeón en la categoría basto. “Lo fundamental en un jinete es tener ganas y gracias a Dios las tengo”, sentenció.Además, mencionó que es hijo de un jinete entrerriano oriundo de Puerto Alvear cuya imagen es la estatuilla que entregan a los campeones. “Es una réplica de una foto de mi viejo en una monta sobre una yegua de Giordal”, contó orgulloso.Por su parte, Arnaldo Calderón, mencionó que participó en varias finales en la categoría bastos, pero no se le ha dado de salir campeón. “La coronación es muy importante porque, sacando Jesús María, el de Diamante es el festival que está a la altura a nivel país; el que sale campeón acá tiene una buena chapa para trabajar todo el año y además queda en la historia de todo el festival”, fundamentó.Y ponderó: “Diamante le da la oportunidad a muchos jinetes provenientes de distintos lugres; es diferente a Jesús María, porque todos el derecho a montar y es muy lindo que vengan de otras provincias”.En la oportunidad,rescató el testimonio de Néstor Ciliano y Mario Córdoba, quienes conducen Alma Gaucha, un programa radial que se emite en la localidad cordobesa de Adelia María por Fm del Sol; durante todos estos días estuvieron informando sobre el festival de Diamante.“Por segundo año, desde Diamante tratamos de llevarle a nuestro sur cordobés todo lo que pasa en este gran festival”, contó Ciliano al explicar que él también lleva un recuento de las montas en el campo de jineteada. “En nuestro pueblo hay agrupaciones que organizan fiestas y les damos una mano al facilitarle qué puntaje hizo cada jinete, y al final de la noche vemos si nuestros puntajes coinciden con los del jurado”, explicó. De hecho, refirió lo que significa charquear en el glosario de la jineteada: “Es cuando el jinete castiga y con el rebenque apoya en el anca del caballo, manotea el recado o pierde el estribo; son cuestiones que uno no ve, pero el jurado que está en el campo sí”.Por su parte, Córdoba se mostró sorprendido por el público, al que caracterizó como “muy cordial”.El Festival de Diamante, en este 2023, contó con una variada cartelera de figuras reconocidas en el ámbito cultural a nivel nacional, como Soledad Pastorutti, Los Nocheros y El Chaqueño Palavecino, y no faltaron las figuras locales, que recorren los escenarios del país llevando la música de nuestra provincia y del litoral a todos los rincones.En la última noche estaban estuvieron Destino San Javier; Catherine Vergnes; Palo Santo; Francisco Cuestas; el fanador Pre Diamante y Diamante Baila.dialogó con algunos de los músicos, quienes ofrecieron sus expectativas previo y post presentaciones en el escenario “Carlos Santamaría”.De hecho, Silvestre Chazarreta, el bajista de Palo Santo, destacó: “Como todo diamantino, estar en nuestro festival nos pone muy contentos y, además, tocar el tema del festival, que es Mangrullo de coraje, nos llena de orgullo porque el público apoya a los músicos locales”.“Queremos al festival y queremos que crezca, porque todos los años es exitoso y como diamantinos nos enorgullece”, sentenció el músico. En relación a la banda, anticipó que para el próximo fin de semana se presentarán en Rosario del Tala y tienen prevista una gira por Santa Fe, La Pampa y República Oriental del Uruguay.Francisco Cuestas fue otro de los que brilló sobre el escenario “Carlos Santamaría”. Interpretó los clásicos e hizo bailar a todos con sus canciones. El Heredero, adijo sentirse “feliz de lo que hemos vivido. Volver al escenario de Diamante para mí siempre es muy emotivo. Me produce mucha alegría y también la parte emotiva de estar en el escenario y ver el cartel que siempre moviliza”.“Se vive una energía hermosa, este festival es así. Mi viejo hace muchos años armó un semillero de músicos que siguieron sembrando. La tribuna empuja de una manera porque saben todas las canciones. Es impresionante. El que viene de afuera se contagia de eso. Los artistas igual, esto año a año va creciendo”, remarcó.Asimismo, señaló que “seguimos de gira en verano. La idea es trabajar en un próximo disco, nuevas canciones, tenemos un año lleno de trabajo”.Karen Giersch, quien acompaña a Rubés Cuestas al emular el canto de los pájaros, contó: “Eschuché a los hermanos Cuestas por primera vez a los nueve años y para mi eran unos pájaros reales, pero cuando vi que al sonido lo hacía un hombre, me quedé impactada. A partir de ahí, empecé a comprarme todos sus discos y como los pájaros me llamaban la atención, empecé a practicar hasta que me salió el sonido, o es lo que intento”.Para la docente de Música oriunda de Buenos Aires, su imitación implica “práctica y la pasión por los hermanos Cuestas y por Entre Ríos porque no es solo la música, es la tierra, las costumbres, el paisaje, la historia y encierra a todo”. De acuerdo a lo que reveló a, su preferido es el canto de la calandria “porque imita a otros y es una gama muy grande de sonidos”.En tanto, Catherine Vergnes, la cantautora uruguaya de raíz folclórica por vocación, previo a su presentación, había anticipado a Elonce que su show sobre el escenario de Diamante ofrece “una diversidad de ritmos de nuestro folclore y pasa por milongas, polkas, chamarritas y chamames para mostrar la diversidad del género”. “La intención es transmitir alegría y positivismo para que la gente disfrute y sienta un montón de emociones a través de la música”, indicó. En la oportunidad, anticipó que lanzará en febrero su tercer álbum, Refugio, con canciones de su autoría y otras que interpreta, “para mostrar la unión latinoamericana a través del folclore”.