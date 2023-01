Reportan 40.982 contagios por Covid y 78 muertes: tres fallecidos en Entre Ríos

Paraná Más paranaenses recibieron la vacuna contra el covid en jornada abierta

De acuerdo con los datos difundidos,con respecto a la semana pasada en la que se habían informado 47.De las 78 personas fallecidas, 36 se produjeron durante la última semana y 9 eran menores de 50 años.En tanto, 49 tenían la aplicación de la dosis de refuerzo, aunque solo 5 la habían recibido en los últimos 4 meses y del total de fallecidos, el 73% tenía comorbilidades.En cuanto a los, la cifra de hoy significarespecto al parte anterior (72.558).Las provincias que más incrementaron sus casos en la última semana fueron San Juan, Misiones y La Pampa.El mayor aumento se registró en San Juan, con un 183%.De esta manera, suman 130.249 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 10.004.679 los contagiados desde el inicio de la pandemia.La cartera sanitaria indicó que son 413 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, 9 menos que la semana anterior, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41,2% en el país.Durante la última semana murieron 29 personas en la provincia de Buenos Aires, 8 en la ciudad de Buenos Aires, 1 en Catamarca, 2 en Chaco, 1 en Córdoba,, 1 en Formosa, 1 en La Pampa, 9 en Mendoza, 3 en Neuquén, 3 en Río Negro, 5 en Salta, 4 en San Luis, 4 en Santa Fe, 2 en Santiago del Estero, y 2 en Tucumán.Con 1.848.706 dosis de refuerzo aplicadas durante las últimas 4 semanas (del 11 de diciembre de 2022 al 7 de enero de 2023), el porcentaje de aplicación se incrementó en un 199% respecto de las 4 semanas previas.Si pasaron más de cuatro meses desde la última dosis, corresponde aplicarse un refuerzo.En un contexto en el que también hay circulación de otros virus respiratorios, el Ministerio recordó las medidas de prevención y qué hacer ante la aparición de síntomas:- Uso adecuado de barbijo en espacios cerrados, especialmente en momentos de alta circulación de virus respiratorios.-Hacer las reuniones al aire libre, en la medida de lo posible.- Asegurar adecuada ventilación de ambientes.- Lavado de manos frecuente.- No acudir a actividades laborales, educativas, sociales o lugares públicos ante la presencia de síntomas.- Usar barbijo cubriendo nariz, boca y mentón durante todo el viaje.- Mantener ventanillas abiertas en caso de ser posible.- Verificar el estado de vacunación de todas las trabajadoras y trabajadores.- Establecer estrategias de triage, mediante flujos bien diferenciados entre pacientes con síntomas respiratorios y el resto de los que acuden a sectores de emergencia o de demanda espontánea.- Mantener precauciones estándar para prevención de infecciones respiratorias agudas.- Uso de barbijo: se recomienda que todas aquellas personas que asistan a un establecimiento de salud utilicen barbijo, tanto pacientes como acompañantes, para reducir la exposición a virus respiratorios. Lo mismo aplica para todo personal de salud en contacto directo con pacientes.- Si se es mayor de 50 años, se tienen condiciones de riesgo o se es personal que trabaja con personas vulnerables, se tiene prioridad para hacerse una prueba diagnóstica ante la aparición de síntomas.- Si no se pertenece a estos grupos y se tienen síntomas leves, lo mejor es tomar precauciones para no transmitir a los demás.No hace falta testearse; las precauciones son las mismas para todas las enfermedades respiratorias: no acudir a actividades laborales, educativas o lugares públicos mientras se tengan los síntomas; usar barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados; lavado de manos; ventilación de ambientes y evitar contacto con personas vulnerables.- Si se es mayor de 50 años o se tienen condiciones de riesgo y dio positivo el test, hay que hacer todo lo recomendado para las personas sintomáticas y, además, recibir un control clínico estricto y seguir las recomendaciones que se indiquen.- Si se trabaja con poblaciones vulnerables (personal de salud, carcelario, personas que prestan cuidado a personas vulnerables) y dio positivo:- No se debe acudir a actividades laborales, durante cinco días al menos, o hasta 24 horas después de que desaparezcan síntomas.- Extremar cuidados durante 10 días (uso adecuado y permanente de barbijo, ventilación adecuada de ambientes, lavado de manos e higiene respiratoria).- Si se es contacto estrecho, no hay que aislarse ni testearse. Si aparecen síntomas, seguir las indicaciones enumeradas, de acuerdo a si se es grupo priorizado para testeo o no, concluyó el Ministerio de Salud.