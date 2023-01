Alerta por la bajante de los ríos y el calor: rayas hirieron a ocho personas

Sociedad Un bañista fue atacado por una raya en el río y debió ser hospitalizado

La ciudad correntina de Esquina, se encuentra en medio de un delta natural, donde confluyen los ríos Paraná y Corrientes, justamente en frente a su puerto, lo cual deja a su paso hermosas playas. Sin embargo, debido a la bajante del río por la sequía, autoridades alertaron que posiblemente tengan que inhabilitar los balnearios para prevenir accidentes.El marcado descenso de los cursos de agua genera que los animales queden atrapados en los lugares donde se junta más agua, por el desnivel y no pueden salir de allí a menos que una nueva crecida del río, permita que puedan trasladarse.Si bien la playa municipal permanecía habilitada hasta ayer, se venía advirtiendo del riesgo que corrían los bañistas al ingresar al agua. Los que buscaron un poco de mayor profundidad fueron mordidos por palometas. Ya había ocurrido, en febrero del año pasado, una situación semejante en la que cinco personas fueron atacadas y debieron cerrar el balneario.Por otra parte, durante este fin de semana, las autoridades sanitarias de Esquina confirmaron que atendieron a ocho bañistas, los cuales resultaron picados por rayas. El sábado, cuatro bañistas fueron llevados en autos particulares y en los días anteriores habían ingresado cuatro a la guarda médica.En ese sentido, Orlando Ribot Secretario de Turismo de Esquina, comentó que hubo una serie de incidentes con las embarcaciones, que al bajar chocaron o quedaron varados en los bancos de arena. "Desde la playa al sur tenemos cabañas y hoteles con bajante al rio, de norte a sur también. En esos emprendimientos turísticos no bajan esas embarcaciones por la bajante, entonces, hacen el descenso en balneario municipal. Es ahí donde se produce el accidente, porque hay bancos de arena", explicó.Detalló que "el año pasado tuvimos una bajante que provocaron cambios en los bancos de arena y ahora quedaron frente al balneario". En ese sentido, también comentó que ocho personas fueron picadas por rayas que se esconden en el lodo. Los episodios ocurrieron en la zona del balneario municipal."Recomendamos no entrar al agua porque el nivel está por debajo de la rodilla", afirmó. Fuente: (DiarioNorte-DiarioÉpoca)