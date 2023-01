Tuco - Tuco: la nueva especie de roedor descubierta en Traslasierra

Investigadores descubrieron una nueva especie de mamíferos en las Sierras Grandes, muy cerca de los caminos que recorren el Valle de Traslasierra, en Córdoba.



Se trata de un roedor de menos de 150 gramos y que habita el 98% de su vida debajo de la tierra. Fue bautizado Ctenomys heniacamiare, aunque vulgarmente se lo conoce como tuco-tuco.



Córdoba ya cuenta con seis especies de Ctenomys, aunque se conoce poco sobre ellas.



José Coda, del Grupo de Investigación en Ecología Poblacional y Comportamental (Giepco) de la Universidad Nacional de Río Cuarto y Conicet, indicó a Cadena 3 que este nombre vulgar se lo dio la gente "por el sonido que hace".



"Es un roedor, un mamífero; pero tiene de particular que vive en cuevas la mayor parte del tiempo y que es típico del cono sur, eso le da una importancia aún más especial", explicó.



"Es uno de los hallazgos más importantes de mi carrera. Para mí es emocionante, fue un trabajo muy lindo y de mucho esfuerzo pero que valió la pena, tengo la suerte de trabajar de lo que me gusta, que no es poca cosa", manifestó.



La investigación fue publicada en la revista Journal of Mammalian Evolution en octubre de 2022. Los otros autores son Facundo Contreras y José Priotto, del Giepco; y Fernando Mapelli, Daniela Pereyra y Pablo Teta, del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en Buenos Aires.



"Por suerte ha resurgido un interés en los medios por estos temas", concluyó el investigador. (Cadena 3)