De Paraná a Broadway: joven ganó una beca y estudiará canto en Estados Unidos

Paraná Joven paranaense ganó una beca y estudiará canto en Estados Unidos

La paranaense Celina Martínez, de 18 años, ganó una beca para estudiar canto en Estados Unidos. Será en Broadway, la zona más famosa de teatros en Nueva York y fue seleccionada entre 700 personas que se anotaron.Celina manifestó asus ganas de viajar y contó que “a los 8 años empecé a estudiar canto, pero desde muy chiquita siempre me gusto cantar”.Asimismo, Celina manifestó: “No soy tímida, nací muy carismática y de chiquita subía a las sillas y contaba chiste. Nunca tuve vergüenza”.La joven, también reveló que tiene una banda y que junto a ella van a grabar sus primeros temas: “Este 2023 va ser movido para mí, y para mi banda, en muy poco nos vamos a Buenos Aires a grabar tres canciones”.“En julio de 2023, viajo a Estados Unidos y si me dicen de quedarme, me voy a quedar”, finalizó Celina.