Registro civil: Cuáles son los trámites que se están realizando

Con el comienzo del ciclo lectivo, los establecimientos educativos solicitan las partidas de nacimiento, las cuales deben ser solicitadas en las oficinas de los Registro Civil.El titular del Registro Civil, Juan Pablo Cinto, informó a, que, en el marco del receso administrativo provincial, “la atención al público es de 8 a 12, para realizar todo lo que tenga que ver con trámites registrales (solicitud de partidas de nacimiento, actas de matrimonio, registros de nacimiento, defunción), he identificatorios (pasaportes y DNI).”En este sentido, amplió que “debido al comienzo de clases, estamos con gran demanda de partidas de nacimientos, tanto para chicos de nivel inicial, como para los que empiezan la universidad”.Cinto detalló que también tienen gran solicitud para “actualizar el DNI, muchos estan de vacaciones y aprovechan el tiempo libre para realizar el trámite, también es requerido por aquellos que se van de viaje y necesitan tener la última versión del Documento Nacional de Identidad”.“Tienen que tener en claro que cuando van a salir del país, se solicita en migraciones, la última versión del Documento, es condición obligatoria tener el último ejemplar”, aseguró Cinto aEn esta misma línea, el funcionario explicó que “personal del correo, entrega el DNI a el domicilio que uno fijó y constituyo. Algo muy importante a tener en cuenta es que la entrega tiene que ser bajo recepción y firma del titular”, y agregó que “notamos que hay muchos DNI que vuelven porque no hay nadie en su domicilio”.“Las autoridades del correo van dos veces al domicilio, en caso de no ser recibidos, vuelven las oficinas del mismo y se mantienen por 30 días. Si en ese transcurso de tiempo no son retirados, retornan a las oficinas del Registro Civil y se almacenan por el periodo de un año”, afirmó Cintos.En cuanto a los pasaportes, el funcionario del organismo manifestó que “hubo un inconveniente en la planta de fabricación que se encuentra en Buenos Aires, por lo que no se están emitiendo pasaportes exprés, esto es una medida transitoria hasta que se resuelva lo contrario”.“Para todos aquellos que se encuentran pendiente de la entrega de su pasaporte exprés, se ha generado un canal de comunicación directa a través de la plataforma de Renaper, donde pueden consultar sus dudas”, dijo Cintos.A partir del lunes 17, se retoma el horario habitual de atención al público: de 7 a 13 hs