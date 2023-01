Se vivió la tercera luna del Festival de Jineteada y Folclore en Diamante

Video: Se vive el Festival de Jineteada y Folclore en Diamante

Se vivió la tercera noche del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Diamante Baila es el espectáculo central de esta jornada.recorrió el evento con móviles en vivo, en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a la provincia de Entre Ríos.Este sábado en el escenario “Carlos Santa María” actuaron, bajo una multitud de asistentes, Mario Alvárez Quiroga, Orlando Vera Cruz, Los Chamarriteros, María Luz Erazun, Saurio Martínez, Mi Sueño Chamamé y Diamante Baila.Sol García dialogó cony se mostró muy ansiosa de participar del Festival de Jineteada y Folclore. La joven toca la acordeón desde los ocho años y resaltó que “es un honor participar de este escenario donde pasaron muchos artistas de renombre”.Mencionó que “fue una sorpresa saber que participo y ganar la primera competencia fue un logro”.El tradicional desfile gaucho estuvo encabezado por el Presidente Municipal, Juan Carlos Darrichón, y la agrupación diamantina “Punta Gorda”, encargada de la organización del mismo.En esta oportunidad, contó con la participación de unas 50 agrupaciones provenientes de diferentes puntos de Entre Ríos y de provincias vecinas. También estuvieron presentes la Policía Montada de la Departamental Diamante; la Paisana Nacional saliente, Alondra Arellano; y las postulantes de esta edición.En la jornada de esta noche se eligió a la paisana del Festival de Jineteada y Folclore, motivo por el cualdialogo con jóvenes que participarán de la mencionada elección. En ese sentido, Luciana Taylor, oriunda de Racedo, dijo que: “Vine a representar a mi agrupación “El Relincho” y tengo la expectativa de representar a Diamante en algunos eventos especiales”.A su vez, Manuel Migueles de la localidad de Diamante sostuvo sobre “la expectativa de ser paisana nacional y representar a mi ciudad”.Asimismo, Sheila Gaitán de Strobel expresó: “Estoy muy orgullosa y me gustaría ser paisana nacional para representar a mi localidad ya que nunca tuvo la oportunidad de tenerlo”.Luego de la palabra que realizó frente a las cámaras, Sol García fue la encargada de mostrar su talento con el acordeón que la hizo ganar el Pre Diamante. Durante más de 20 minutos el público escuchó atentamente a la artista.Luego de la palabra de algunos organizadores, se desarrolló la presentación de María Luz Erazun en vivo, quien manifestó al público mantener en vivo las "raíces" de la provincia de Entre Ríos. En tercera instancia, se hizo presente Mario Álvarez Quiroga, que tuvo media hora en el escenario e hizo vibrar a cada uno de los habitantes. En esa línea, el cantante expresó: “Es una alegría para mí compartir este momento. Un abrazo muy grande para Paraná y todo Entre Ríos. Estar en este festival tan emblemático, en este escenario por el que pasa mucha gente de grandes valores no es fácil”, recalcó Álvarez Quiroga. Además, opinó que el objetivo es “que la gente se divierta y comparta con uno las emociones”.Posteriormente hubo una gran ovación para el legendario Orlando Vera Cruz, que se hizo presente por más de 30 minutos y regaló unas hermosas palabras una vez que finalizó. “Comulgo con esta cultura, pero también sirve porque hay muchos chicos rockeros, que están siguiendo lo que hago”, resaltó sobre el papel de la tradición argentina en este tipo de festivales.Un hombre dijo aque “soy oriundo de Diamante, pero vivo actualmente en Catamarca. Es algo único, que lo sentimos. Vine con unos amigos de Feliciano. Lo llevamos en el alma y lo vivimos de la mejor manera posible”.Otro asistente comentó que “es de Victoria. Hace rato que no veníamos. Estamos preparados para bajar un poquito la temperatura porque está haciendo calor, pero es una noche hermosa para disfrutar de este festival de jineteada que están importante en Entre Ríos y acompañado de la música linda que estamos escuchando”.Un hombre oriundo de la provincia de Buenos Aires, señaló que “somos seis en total que venimos todos los años ya que contamos con dos casas rodantes. Muy lindo el festival y me gusta mucho el tema de la jineteada”.“Acá llevan el choripán del Festival”, expresó uno de los comerciantes. Además, confesó que se recauda plata para mejorar la infraestructura del predio donde se realiza la fiesta. Además, invitó a los turistas a que visiten el lugar y “pasen un lindo momento”.