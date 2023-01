Familias disfrutan de la playa en Villa Urquiza: testimonio del guardavida

La playa de Villa Urquiza ubicado en la ciudad de Paraná se convirtió en uno de los atractivos turísticos para las familias que optan por disfrutar de un día de descanso.rescató el testimonio del guardavida Ariel: “Tenemos una parte ancha del río y no hay demasiada bajada en la zona de tierra, es decir, que no hay peligro porque es plano abajo así que vamos a tener playa durante todo el verano”.En cuanto al boyado de tres metros de alcance, mencionó que "tiene un poco más de profundidad, pero se debe a la bajante del río que no nos permite tener más profundidad”. Además, se refirió a la concurrencia de la gente: “Más de 1000 o 1.500 personas debe asistir”. También, añadió que el horario para concurrir es “de 8 a 20 horas”.Al finalizar, se refirió a las personas que asisten: “La gente ya sabe que viene y se instala, con nosotros no hay ningún problema”. Además, agregó que “te podés quedar todo el día y se relacionan todos ya que entre grupos de amigos se comparten cosas”.