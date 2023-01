Golpe de calor: cuáles son los síntomas y consejos para prevenirlo

Los síntomas más frecuentes que dan cuenta de un posible golpe de calor

Para prevenir el golpe de calor es necesario tener presente los siguientes consejos

Esta semana, la Argentina atraviesa jornadas de calor agobiante y el Servicio Meteorológico Nacional mantiene bajo alerta por altas temperaturas a gran parte del país. Uno de los problemas de salud más habituales durante los días de temperaturas extremas es el golpe de calor.El diagnóstico se define por elevada temperatura corporal (típicamente, pero no siempre, superior a los 40° C) y disfunción orgánica múltiple que, si no se tratan de manera rápida y adecuada, puede ser fatal.- Hipertermia (aumento de la temperatura corporal)- Alteración de la conciencia- Antecedente de permanecer en un lugar no acondicionado- Presencia de letargo, astenia, cansancio y/o falta de apetito- Mareos, zumbidos, náuseas y vómitosEl golpe de calor puede dañar órganos vitales y se debe evitar llegar a ese momento.1 - Vestirse con ropa clara y ligera2 - Usar de sombreros y gorras, incluso estando en la sombra3 - Evitar salir en las horas de mayor intensidad de los rayos solares (entre las 10 y 17 horas)4 - Beber la cantidad suficiente de agua5 - Evitar la actividad física al aire libre entre las 10 y las 17, aproximadamente6 - Si no es posible evitar la actividad laboral extenuante bajo el sol intenso, se recomienda tomar períodos de descanso y rehidratarse continuamente7 - Evitar estar mucho tiempo en lugares cerrados muy calurosos8 - Recordar que la hidratación en los bebés y las personas mayores se vuelve imprescindible, muchas personas mayores dejan de beber y solo lo hacen ante la insistencia de un tercero9- Se trata de una urgencia médica: lo más importante es normalizar la temperatura corporal y llevarla entre 36,5 y 38 °C, aproximadamente, en pocos minutos.La hidratación es indispensable, en algunas oportunidades se recomienda agregar bebidas con sales y enfriar el cuerpo. Lo importante es tener en cuenta que siempre se debe concurrir a un centro médico para recibir atención adecuada.Los bebés que se alimentan exclusivamente a pecho no necesitan tomar agua, pero hay que amamantarlos con mayor frecuencia. No hay que exponerlos al sol directo hasta los seis meses. Es necesario mojarles la piel y consultar ante cualquier reacción, diarrea o vómitos.Además, es indispensable reforzar la hidratación al hacer actividad física: si se entrena durante los días de mucho calor es esencial mantenerse hidratado antes, durante y después del ejercicio. Otro consejo es mantener una alimentación liviana, evitar comidas de lenta digestión y pesadas. Por eso, se aconseja el consumo de frutas y verduras.