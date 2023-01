Valeria Mazza sobre el crimen de Báez Sosa: “La Justicia debe actuar rápido”

Este viernes tuvo lugar la quinta audiencia por el juicio oral y público por el asesinato de Fernando Báez Sosa, el joven al que un grupo de ocho rugbiers le propinó una brutal golpiza a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell el pasado 18 de enero de 2020. En una entrevista radial la paranaense Valeria Mazza opinó al respecto del crimen de Fernando y recordó el ataque a su hijo, Tiziano Gravier, a la salida de un boliche en Rosario“Estamos todos muy conmovidos de volver a revivir después de 3 años todas esas imágenes. Es tremendo, más cuando sos padre. Son dos casos que no hay comparación, primero porque hoy Fernando lamentablemente no está y yo tengo a mi hijo en casa. Entiendo que cuando piden justicia y que Tiziano tuvo justicia que actuó bien y rápido que es lo que normalmente tendría que pasar. La justicia tendría que actuar siempre bien y rápido para todos”, comenzó declarando la model al aire de Radio Mitre.Y luego, agregó: “Cada vez tengo más preguntas y en general me pregunto qué nos está pasando cómo sociedad, a los adultos responsables que tenemos el rol de educar, que nuestros hijos menores de edad entren a lugares donde está prohibido, qué nos está pasando a nosotros.Saber qué está bien y qué está mal, dónde está el límite. Hay que marcar mucho más el límite, si vos decidís pasarlo, atenerte a las consecuencias”.Asimismo, cuando le preguntaron cómo se encontraba su hijo actualmente, respondió que “al principio tuvo un tiempo donde no salía, fue todo un proceso que se fue dando de a poco hasta volver él a sentirse que podía estar en una noche. Estuvo muy acompañado por la familia, amigos, psicólogos y tiene un objetivo muy focalizado en su deporte, entrena mucho, viaja mucho. Ya está otra vez entrenando, compitiendo”.