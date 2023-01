Jineteada, folclore y el cierre con Los Nocheros en el festival de Diamante

Espectáculos

Jineteada

Video: Jinete se prepara para competir en el Festival de Diamante

La palabra de la gente

Cronograma artístico para las próximas noches

Ya se vive la segunda luna del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante. Esta noche, el gran cierre estará a cargo de Los Nocheros.recorre el evento con móviles en vivo, en el marco de "", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Asimismo, gran cantidad de tropillas están en el Campo “Lisardo Gieco”.Cabe recordar que este sábado 7 de enero será el Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas por las calles de la ciudad y la elección de la Paisana Nacional.Este viernes se presenta un importante número de artistas y músicos de renombre nacional, regional y local en el escenario “Carlos Santa María”.Estarán presentes Los del Gualeyán, Pablo Spinetti Y Los del Tuyú, María Elena Sosa, Los Saraluceños, Diamante Baila y Los Nocheros.Son más de 70 los jinetes que estarán participando de la jineteada de cada noche. Este viernes le toca a la categoría Bastos con encimera.Luis Luna, oriundo de Las Tunas, comentó aque “vamos a competir. Es la primera vez que llego acá, estamos tranquilos. He competido en otros lugares pero no Diamante. Es lo más lindo llegar acá porque te entreverás con los mejores jinetes. Tengo 28 años, desde los 14 años que soy jinete. Mi papá trabaja en una estancia de campo, todos los días jineteando caballos comenzamos”.“Siempre me dejo las botas un poco sueltas porque si me engancho eso permite que salga entera. Los jurados evalúan que la jineteada sea prolija. Los golpes y las caídas se aguantan, hay que ser duro”, agregó.Un hombre dijo aque “soy de Feliciano, me gusta Diamante, la jineteada. Somos nacidos y criados en el campo. Es la primera vez que vengo. Se lo vive como una pasión, es un deporte, se lleva en la sangre, uno nace para eso. Me gusta mucho la categoría clina, se luce más el jinete”.Comentó que “fui jinete, pero en 2015 abandoné. Me hice empleado independiente y por cuestiones laborales dejé. Tiene todo su edad, su tiempo, hay que aprovechar en el momento que uno puede, después nos ponemos grandes pero venimos a verlo”.SÁBADOMario Álvarez QuirogaOrlando Vera CruzLos ChamarriterosMaría Luz ErazunSaurio MartínezMi Sueño ChamaméDiamante BailaDOMINGOSoledadRubén GiménezDiamantinosPocho GaitánGanador Pre DiamanteBallet EmoveréLUNESDestino San JavierCatherine VergnesPalo SantoFrancisco CuestasGanador Pre DiamanteDiamante Baila