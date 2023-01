Diamante vivió a pleno la primera luna del Festival de Jineteada y Folclore

Diamante es tradición. Hasta el 9 de enero de desarrolla la 51º edición delque, en este 2023, contará con una variada cartelera de figuras reconocidas en el ámbito cultural a nivel nacional, donde no faltarán las figuras locales, que recorren los escenarios del país llevando la música de nuestra provincia y del litoral a todos los rincones.

Los testimonios

Video: Testimonios del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

"La conjunción para una buena jineteada"

Sobre la tarea del palenquero

Video: Festival de Jineteada y Folclore en Diamante

Pilchas gauchas

Video: Feria de emprendedores en el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

"El rescate de la tradición"

"Estas son las vacaciones de mucha gente de campo adentro"

Los artistas del Festival

El número central de la noche fue el Chaqueño Palavecino

Una vez más este notable evento que ha consagrado a la ciudad de Diamante como la capital nacional de la Jineteada y el folclore, es transmitido por, con móviles en vivo, en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.recorrió las tribunas -que llevan el nombre "Néstor Cuestas"- donde las familias provenientes de distintos puntos del país brindaron su testimonio y coincidieron con respecto a la importancia del desarrollo de la primera luna festivalera.Su esposo, en tanto, comentó que él cambiaria "algunas de la jineteada para no hacer sufrir a los animales, como por ejemplo, las espuelas y el rebenque, para que sea una lucha de igual a igual".Emilse, de Villa Huidobro (Córdoba), reveló: "Hicimos 635 kilómetros porque nos gusta el festival y es la primera vez que venimos". La mujer, que se encontraba junto a su familia, ponderó el ambiente que tuvieron en el recibimiento a Diamante."Vinimos especialmente a ver al Chaqueño", contó Ulises de Colonia Avellaneda."Elonce es el número uno porque nos da vida a todos nosotros. Les agradezco tanto", indicó Antoñito "El Barba", al valorar la transmisión en vivo. "Este festival es lo nuestro", destacó el hombre radicado en Valle María. "contábamos los días para poder venir", coincidió su pareja."Hemos tenido jinetes en la familia y es una tradición venir al festival", comentó una de las espectadoras de la zona rural de Diamante."La conjunción para una buena jineteada es un buen caballo y que el montador sea bueno; y al tropillero le interesa que la monta de su caballo sea desarrollada por un buen jinete, el que, a su vez, para demostrar, clasificar y llegar a ser campeón, necesita de un buen caballo", explicó ael jurado de tropillas, Raúl Ovín.El hombre, que hace 20 años se desempeña en la tarea, explicó cuál es su tarea en el campo de jineteada: "Hacemos la observación del desarrollo que el animal hace en su demostración de actitud de querer voltear al jinete, que es algo innato porque por eso son caballos reservados que nunca terminan siendo para uso cotidiano".Ovín, en la oportunidad, especificó lo que se evalúa de cada reservado. "La mansedumbre para ser puesto en el palenque y en la suelta, que en el desarrollo de la jineteada no tenga ninguna actitud que no sea de mala intención, sino que sea indomable, que corcovee, y eso es lo que calificamos".En el campo de jineteada "Martín Fierro", una de las tareas destacadas es la del palenquero.consulto a Facundo Noro, de Paraná, quien explicó cuál es su función previa a las destrezas del jinete sobre su reservado."En diciembre ya me corría adrenalina pura por estar en un festival como el de Diamante", reveló y dio cuenta de su anhelo por estar en Jesús María."La tarea es muy difícil porque tenés que estar alerta a la atención del capataz de campo y lo que hace el caballo en el palo. El palenquero tiene que ser una persona responsable y debe trabajar en conjunto con el capataz de campo y con el que maneja la careta del caballo", indicó el hombre que tiempo antes también supo ser jinete. "Recorremos el país, domingo tras domingo, largando caballos en distintos festivales de jineteada", mencionó.El festival también cuenta con una galería de puesteros que se ofrecen a la venta las tradicionales pilchas gauchas. "Ofrecemos bombachas desde $6.500; camisas y chombas, desde $5.000; boinas de todos colores, de 3.000 a 4.500 pesos", contó Cristian, un vendedor proveniente de Hasenkamp.En la oportunidad, laa través defelicitó al intendente Juan Carlos Darrichón y a la comisión organizadora "porque el Festival no es solo orgullo diamantino, sino orgullo entrerriano, porque tiene que ver con el rescate de nuestras tradiciones, de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural". "Desde el gobierno provincial acompañamos con aportes y con infraestructura, y a nuestros artistas con acciones concretas", destacó."El trabajo articulado generoso nos permite afianzar un camino en el que las fiestas son importantes, hay 150 fiestas en la provincia porque no solo tiene que ver con el ser entrerriano sino también con promover el turismo y el desarrollo local", ponderó la vicegobernadora. Y agregó: "Estas fiestas visibilizan de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero también ayudan a generar desarrollo económico, además de rescatar la jineteada, que es tan tradicional".Para Stratta, la de Diamante "es una fiesta nacional que moviliza la economía y visibiliza lo importante que nos sentimos los entrerrianos cuando nos encontramos porque amamos y reivindicamos esta tierra a través de estas fiestas que además nos ayudan a promover el desarrollo local". Durante su visita a la ciudad blanca, en representación del gobierno provincial, hizo entrega de una ambulancia "para fortalecer el sistema sanitario".El, por su parte, comunicó: "Trabajamos casi todo el año para esta fiesta porque sabemos lo que significa: un puestero llega a vender un animal para poder asistir al festival y eso no se dimensiona. Este festival son las vacaciones de mucha gente de campo adentro, porque lo esperan todo el año, y para nosotros es una gran responsabilidad trabajar articuladamente porque no solo se ofrece un espectáculo musical y una jineteada de primer nivel, sino que también desde lo turístico: en Diamante, hace 15 días que no tenemos alojamiento disponible y derivamos a Crespo, Libertador y Paraná"."Para los diamantinos, el festival está en nuestra génesis y es un evento que trascendió las fronteras de la provincia y del país", ponderó y comentó que "700 parejas bailarán el pericón, y son todos hijos de Diamante: hay abuelos, padres y nietos". También resaltó que, anoche, en los Pre Diamante "hubo 26 músicos que soñaban con pisar el Carlos Santamaría, un escenario que ha sido la catapulta para Los Nocheros, que fueron revelación en Diamante". Mencionó, además, que esta mañana recibió a jinetes provenientes de Chile. Para Darrichón, "todo habla de la importancia de llegar a todos los rincones del país con políticas definidas que tienen que ver con el federalismo porque no se especula, sino que se gestiona y se concreta". Y agradeció el apoyo del "director del hospital, de la legisladora Claudia Gieco, del diputado Jorge Cáceres, que traccionamos, porque para eso nos votó la gente". "Este festival se puede hacer porque tenemos un gobierno nacional y provincial que escucha y entiende que esta es una fiesta de la familia", sentenció.El, en tanto, ponderó que el de Diamante "es un festival que marca nuestra identidad". "Fueron las cooperadoras de las escuelas las que arrancaron con esta fiesta porque la soñaron para el pueblo de Diamante, después para los entrerrianos y ahora para los argentinos, porque es una fiesta nacional con un gran reconocimiento", fundamentó."Este año vemos un movimiento importante en todas las fiestas populares y los eventos deportivos, por eso, esperamos que sea un gran año para todos los entrerrianos, de crecimiento y con mucha salud, que se puedan lograr los objetivos que tiene cada uno", manifestó el concordiense al manifestar su apoyo y acompañamiento a su par diamantino.La apertura del escenario mayor estuvo a cargo de la Banda Infanto Juvenil "Tambor de Tacuarí, dirigida por el profesor José Luis Suárez. Integrada más de 100 músicos que van desde los 5 y hasta los 75 años, la banda dependiente del Consejo General de Educación (CGE) viene realizando desde sus comienzos en 2016 presentaciones en distintos lugares de la provincia.Luego, el escenario mayor recibió a La Rustika, ganadores del Pre Diamante en la categoría conjunto musical de la sede Cutral Co; y seguidamente los conductores del evento, Pablo Markocich y Jésica Roth, presentaron a las parejas del Ballet “Emoveré” que llevaron la danza al escenario “Carlos Santa María”.A su turno, Diana Zapata, la cantora de las chamarritas, le puso ritmo a la noche representando con su voz a las mujeres entrerrianas. La calandria entrerriana desplegó en su repertorio la música del litoral junto a otros ritmos que reivindican nuestra tradición y nuestras raíces.A continuación, Las Voces de Montiel, el grupo folclórico de nuestra ciudad que cuenta con más de 40 años de trayectoria, presentó una actuación que incluyó temas del folclore litoraleño, con las infaltables canciones sobre la familia, nuestro Diamante, sus personajes y su historia.. El referente del folclore nacional se adueñó nuevamente del escenario Carlos Santa María con un show que incluyó “Amor Salvaje”, “La ley y la trampa”, “Pilcomayo”, “Cuando Llora Mi Guitarra”, “Estrellita”, “La Villerita”, entre otros temas.El folclorista oriundo del Chaco salteño cerró su presentación con una versión de “Muchachos”, la canción del mundial, llevándose la ovación del público.La jornada finalizó con la actuación de los Tatas del Chamamé, el grupo diamantino coronó la noche a puro sapucay y bailanta chamamecera.