Diamante vive a pleno la primera luna del Festival de Jineteada y Folclore

Diamante es tradición. Hasta el 9 de enero de desarrolla la 51º edición delque, en este 2023, contará con una variada cartelera de figuras reconocidas en el ámbito cultural a nivel nacional, donde no faltarán las figuras locales, que recorren los escenarios del país llevando la música de nuestra provincia y del litoral a todos los rincones.

Los artistas del Festival

TROPILLAS

Una vez más este notable evento que ha consagrado a la ciudad de Diamante como la capital nacional de la Jineteada y el folclore, es transmitido por, con móviles en vivo, en el marco de "Nuestras fiestas", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.a través defelicitó al intendente Juan Carlos Darrichón y a la comisión organizadora “porque el Festival no es solo orgullo diamantino, sino orgullo entrerriano, porque tiene que ver con el rescate de nuestras tradiciones, de nuestra identidad y de nuestro patrimonio cultural”. “Desde el gobierno provincial acompañamos con aportes y con infraestructura, y a nuestros artistas con acciones concretas”, destacó.“El trabajo articulado generoso nos permite afianzar un camino en el que las fiestas son importantes, hay 150 fiestas en la provincia porque no solo tiene que ver con el ser entrerriano sino también con promover el turismo y el desarrollo local”, ponderó la vicegobernadora. Y agregó: “Estas fiestas visibilizan de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero también ayudan a generar desarrollo económico, además de rescatar la jineteada, que es tan tradicional”.Para Stratta, la de Diamante “es una fiesta nacional que moviliza la economía y visibiliza lo importante que nos sentimos los entrerrianos cuando nos encontramos porque amamos y reivindicamos esta tierra a través de estas fiestas que además nos ayudan a promover el desarrollo local”. Durante su visita a la ciudad blanca, en representación del gobierno provincial, hizo entrega de una ambulancia “para fortalecer el sistema sanitario”.El, por su parte, comunicó: “Trabajamos casi todo el año para esta fiesta porque sabemos lo que significa: un puestero llega a vender un animal para poder asistir al festival y eso no se dimensiona. Este festival son las vacaciones de mucha gente de campo adentro, porque lo esperan todo el año, y para nosotros es una gran responsabilidad trabajar articuladamente porque no solo se ofrece un espectáculo musical y una jineteada de primer nivel, sino que también desde lo turístico: en Diamante, hace 15 días que no tenemos alojamiento disponible y derivamos a Crespo, Libertador y Paraná”.“Para los diamantinos, el festival está en nuestra génesis y es un evento que trascendió las fronteras de la provincia y del país”, ponderó y comentó que “700 parejas bailarán el pericón, y son todos hijos de Diamante: hay abuelos, padres y nietos”. También resaltó que, anoche, en los Pre Diamante “hubo 26 músicos que soñaban con pisar el Carlos Santamaría, un escenario que ha sido la catapulta para Los Nocheros, que fueron revelación en Diamante”. Mencionó, además, que esta mañana recibió a jinetes provenientes de Chile. Para Darrichón, “todo habla de la importancia de llegar a todos los rincones del país con políticas definidas que tienen que ver con el federalismo porque no se especula, sino que se gestiona y se concreta”. Y agradeció el apoyo del “director del hospital, de la legisladora Claudia Gieco, del diputado Jorge Cáceres, que traccionamos, porque para eso nos votó la gente”. “Este festival se puede hacer porque tenemos un gobierno nacional y provincial que escucha y entiende que esta es una fiesta de la familia”, sentenció.El, en tanto, ponderó que el de Diamante “es un festival que marca nuestra identidad”. “Fueron las cooperadoras de las escuelas las que arrancaron con esta fiesta porque la soñaron para el pueblo de Diamante, después para los entrerrianos y ahora para los argentinos, porque es una fiesta nacional con un gran reconocimiento”, fundamentó.“Este año vemos un movimiento importante en todas las fiestas populares y los eventos deportivos, por eso, esperamos que sea un gran año para todos los entrerrianos, de crecimiento y con mucha salud, que se puedan lograr los objetivos que tiene cada uno”, manifestó el concordiense al manifestar su apoyo y acompañamiento a su par diamantino.Chaqueño PalavecinoLas Voces de MontielDiana ZapataLos Tatas del ChamaméBanda Tambor De TacuaríGanador Pre DiamanteBallet EmoveréLos NocherosLos del GualeyánPablo Spinetti Y Los del TuyúMaría Elena SosaLos SaraluceñosDiamante BailaMario Álvarez QuirogaOrlando Vera CruzLos ChamarriterosMaría Luz ErazunSaurio MartínezMi Sueño ChamaméDiamante BailaEl sábado 7 será el Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas por las calles de la ciudad y la elección de la Paisana Nacional.SoledadRubén GiménezDiamantinosPocho GaitánGanador Pre DiamanteBallet EmoveréDestino San JavierCatherine VergnesPalo SantoFrancisco CuestasGanador Pre DiamanteDiamante BailaLa Surera, de Jorge Sap (Ibicuy, Entre Ríos)Los Bonitos, de Néstor Sosa (La Plata, Buenos Aires)La Flor del Pago, de Eduardo Daneo (Etruria, Córdoba)La Cautiva de Raúl Pizzolato, (Santa Clara, San Luis)La Bochinchera, de Marcelo Cugat (Santa Lucía, Buenos Aires)El Cencerro, de Franco Piccioni, (Arrufó, Santa Fe)Los Taitas, de Julio Mendizabal (Rauch, Buenos Aires)La Mochilera, de Horacio Velázquez (Gualeguay, Entre Ríos)Los Callejeros, de Ojeda (Pringles, Buenos Aires)La Bienvenida, de Prátula (Tres Arroyos, Buenos Aires)La Costera, de Juan Carlos Viganoni (San Justo, Concepción del Uruguay, Entre Ríos)Los Diablitos, de Juan Arzuaga, (Maipú, Buenos Aires)Los Indios, de Cacique y Fernández, (Puerto Madryn, Chubut)El Entrevero, de Ángel Ecclesia (Costa Grande, Entre Ríos)Los Fogoneros de Joaquín Rodríguez (Larroque, Entre Ríos)El Relincho, de Ito Oggero (Virginia, Santa Fe)La Costera de Hermanos Cañete (Río Colorado, Río Negro)Respecto a la venta de entradas, se informó que “Generales”, para “Jubilados” y “Plateas” se podrán de manera online, a través de la página www.diamante.gob.ar Los días del evento, del 5 al 9 de enero inclusive, las entradas se podrán adquirir en el predio desde las 17 horas. La entrada al Campo Martin Fierro se habilitará a las 18.- ENTRADAS GENERALES: 3000 pesos.- JUBILADOS: 1500 pesos (Presentar en puerta Carnet o Recibo de sueldo)- ESTUDIANTES DIAMANTINOS: 1500 pesos (concurrir previamente al Área de Juventud con DNI, Libreta de estudiante terciario, universitario o constancia vigente de la institución)- PLATEAS: 1000 pesos- PLATEAS NO NUMERADAS: 500 pesos