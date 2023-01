"Le pedí disculpas al papá de Fernando, en nombre del rugby", aseguró Pichot

En pleno juicio a los rugbiers que asesinaron a Fernando Báez Sosa durante la madrugada del sábado 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, Agustín Pichot reveló que le mandó un mensaje "pidiéndole disculpas" al padre de la víctima, como referente histórico de este deporte a nivel nacional.



El exmedioscrum de 48 años admitió que la actividad a la que le dedicó casi toda su vida "naturalizó muchas cosas que estaban mal". Incluso, dijo que él fue uno de los principales responsables" de ello porque era un símbolo como capitán de Los Pumas.



En el diálogo con Vía Tabú, el ex Puma reconoció: "El gran problema que tenemos como deporte es no haber diferenciado lo bueno y lo malo, como haber naturalizado la violencia". A fondo con la autocrítica, opinó que "el rugby naturalizó muchas cosas que estaban mal: que te caguen a trompadas, que te muerdan hasta que no te podés sentar...".



Incluso, el crack recordó que a él mismo le sucedió varias veces durante su trayectoria y hasta detalló una de las situaciones en las que sufrió en carne propia simplemente porque se trataba de "una tradición" en su deporte: "A mí me mordieron la cola, un cachete, una persona de 130 kilos que tiene una mandíbula diferente, que tiene un agarre que parece un dogo". "No me pude sentar por cuatro días, de verdad te lo digo... ¿Sabés lo que me dolía?", puntualizó.



"´¡Jajaja!´. Todo el bondi: ´¡Jajaja!´. ¡No, cero gracioso! Me cortaron todo el pelo, que yo amaba mi pelo... ¡No tiene nada de gracia!", repasó el exjugador. A la vez, sostuvo que "naturalizás" todo lo que ocurre en un plantel. "Cuando yo fui capitán tuve muchas discusiones, eh", aclaró Pichot. Además, señaló que "son años de una forma de ver las cosas, como es el machismo en la sociedad. Hay muchas cosas en las que hay un revisionismo importante, y al rugby durante el último año le tocaron todas juntas. Mataron a un chico, no está bien".



"Le pregunté a mi hija (Valentina), después de lo de Fernando: ´¿Qué pensás de los rugbiers, ´Valen´?", contó Agustín. Y reveló que le contestó que "son unos patoteros, quilomberos, agresivos". "A mí no me iban a sorprender, pero una chica de 18 años que el papá había sido alguien conocido en el ambiente del rugby está diciendo que él... Por eso le mandé un mensaje al papá de Fernando pidiéndole disculpas en lo que competía a mí, porque en definitiva yo había sido uno de los que transmitió esa naturalización".