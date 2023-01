Homenaje a Messi en el campo: el rostro del Capitán en cultivos del país

“Nos tatuamos a Messi en plena sequía”

Qué tecnología se implementó en los lotes

El ingeniero agrónomo Carlos Faricelli tuvo la idea y más de veinte productores en distintas provincias se sumaron a la propuesta. Hoy los resultados ya se pueden ver desde el aire. “Nos la jugamos todos, porque nos tatuamos a Messi en plena sequía”, dijo.Antes del Mundial y a pesar de la sequía, un ingeniero agrónomo tuvo la idea de homenajear a Lionel Messi. Fue una jugada fuerte porque lo hicieron mucho antes de conocer cómo iba a ser el final de Qatar 2022.Carlos Faricelli diseñó un proyecto de siembra digital y les propuso a distintos productores del país cultivar el rostro del rosarino en los campos argentinos. “Nos la jugamos todos, porque cada uno no solo fue sembrando según la humedad de su zona sino a pesar de cómo le iba a la Selección. Esto que vemos ahora, se sembró cuando fue el partido con Arabia Saudita”, explicó en diálogo con TN.El ingeniero contó que “el campo tuvo la voluntad de rendirle un homenaje a Messi con su cultivo”. “Como el fútbol, la agricultura también tiene la irracionalidad de lo pasional”, explicó. “Uno siembra y espera que llueva pero no sabe lo que va a pasar, y eso es como salir a la cancha. Vos ponés lo mejor sin certezas del resultado, pero esperás ganar”.Faricelli destacó que si bien la iniciativa surgió en Río Cuarto, su ciudad natal, se implementó en lotes de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe y de Chaco. “A través de las redes sociales logramos comunicarnos con gente que no conocíamos, les pasé la prescripción y todos nos pusimos de acuerdo para que la cara de Messi se vea desde el aire”, contó.“Lo que hicimos fue un emoji, nos tatuamos a Messi en plena sequía y antes de que gane. El resultado de la siembra junto con el de la Selección me llena el alma porque fue una movida personal, no comercial”, expresó.Lucho Silva, líder de soluciones digitales para el agro de Bayer, fue una de las personas que trabajó con el ingeniero Faricelli en la prescripción que se le envió a cada uno de los productores que quisieron cultivar el rostro del rosarino en sus campos.“La herramienta digital se llama FieldView, es una herramienta de agricultura digital que hace más eficiente el proceso y es clave para una agricultura sustentable”, explicó en diálogo con TN.“Con la prescripción se le envía información a la sembradora para que dibuje el rostro y sepa cuánta cantidad de semilla poner en cada zona”, indicó Silva y aseguró que la repercusión de la propuesta “fue una sorpresa”.“Charly tuvo la idea y lo ayudamos con la tecnología. La cara de Messi nos sirve también como excusa para mostrar que la innovación requiere del trabajo en equipo y lo que puede hacer el campo con el uso de la tecnología: producir más, mejor e invertir de manera estratégica”, concluyó.