Una familia no consigue vivienda para alquilar y viven en el auto

Foto 1/2 Foto 2/2

Isidoro Bosyk y su esposa actualmente viven en el auto, y el baúl parece un almacén. A los hijos los dejaron con familiares.



“Estaba viviendo en Pueblo Belgrano con mi pareja y sus hijos, y la dueña del complejo dijo que necesitaban el lugar para turismo. Yo creía que iba a conseguir, pero no conseguí nada, me quedo en el coche porque no tengo ningún lugar donde estar”, dijo el hombre.



Y agregó: “Hace dos días que estamos dando vueltas por todos lados, tanto en Pueblo Belgrano como en Gualeguaychú. La gente está especulando con que enero va a ser un boom y reservan a turistas, sobre todo a uruguayos”.



Al principio, la familia alquilaba un lugar más pequeño y luego pudo estar en una casa más cómoda. “No sabíamos que en temporada necesitaban ese lugar. Yo ya lo desocupé, por eso el baúl está lleno de mercaderías”.



“Lo que pude vender como la heladera, las camas cuchetas y la de dos plazas, las vendí. Para comer compramos empanadas, y para ir al baño vamos a las estaciones de servicio”, describió Bosyk sobre cómo pasan los días mientras encuentran un lugar para alquilar.



Quienes tengan un lugar para alquilar, comunicarse a los teléfonos 3456 - 667840 o al 679710. (Fuente: Radio Máxima)