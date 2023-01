Sol: recomiendan reaplicar protector solar cada dos horas para evitar quemaduras

Aunque la piel debe cuidarse durante los 365 días del año, es durante la temporada de verano donde las personas tienen una mayor exposición al sol. Y es que un exceso de sol sin protección puede tener efectos muy nocivos en las personas.Al respecto, la médica dermatóloga, Valeria Frenkel, dijo a Elonce que es muy importante la fotoprotección en la piel “para cuidarnos y prevenir una enfermedad tan difícil como el cáncer”. Además, resaltó que la radiación solar produce severos daños en la estructura celular de la piel”En este punto, es necesario tener en cuenta que el cáncer de piel es más común que todos los otros cánceres combinados, y el 90% de estos casos son curables si se advierten a tiempo. La radiación UV es un carcinógeno que genera mutaciones y daño genético, provocando el envejecimiento de la piel.Al consultarle sobre los cuidados, la dermatóloga dio cuenta que la hora de proteger la piel de la radiación ultravioleta en esta época del año, el protector solar es el elemento clave. “Hasta el año se recomienda la no exposición solar y desde los seis meses se recomienda el uso de protector solar, pero estando en la sombra”, explicó Frenkel al resaltar la importancia del uso de protección solar y la replicación cada dos horas.Asimismo, dijo que “hay pieles que son más sensibles a la exposición al sol, ya que se enrojecen, las personas tienen fiebre y padecen diversas lesiones”. Y resaltó que las pieles morenas también sufren lesiones al estar al sol, aunque no se observen a simple vista.“El sol provoca lesiones en la piel, y esta persona ya tiene lesiones las agravaba”, comunicó la especialista al resaltar que “lo más recomendado para la salud de la piel son los protectores solares, es necesario utilizarlo siempre y vienen de muchas formas: en aerosol, gel, crema y hasta con maquillaje”Por otro lado, Frenkel dijo que si no se utiliza protección solar las personas pueden sufrir graves lesiones en el la piel y en este caso muchos optan por colocarse un calmante natural que es el aloe vera, pero la médica indicó que si bien es natural y antinflamatorio, pero no es conviene aplicarlo directamente de la planta a la piel, para evitar de infecciones”.