¿Mala praxis?: acudió al hospital por un dolor de muela y terminó en terapia

La familia de Alcides Albornoz, un entrerriano oriundo de Victoria, denunció ante la Justicia por presunta mala praxis a los médicos del Hospital Salaberry. Según expusieron, el hombre de 38 años permanece internado en la terapia intensiva de un nosocomio de Rosario tras haberse atendido en el efector de salud de su localidad “por un dolor de muela” cuya extracción derivó en “una infección imparable”.“El 20 de diciembre, el paciente acude a la guardia para hacerse atender por un problema en una muela y a raíz de eso le indican que no se le podía realizar la extracción porque tenía infección; le dieron antibióticos y dos días después le extraen la muela”, comenzó a explicar ael abogado querellante Alejandro Rees.Y continuó: “El hombre se retira a su domicilio, no presentaba ningún síntoma, pero, con el pasar de las horas, comenzó a sentir fiebre en aumento e inflamación de la zona de la mandíbula, debajo de la pera; razón por la cual decide volver al hospital, el 24 de diciembre, donde no fue por atendido por el médico de guardia, sino que las enfermeras le dieron un antibiótico y lo mandaron de regreso a casa”.“Pasadas las horas, el cuadro se fue agravando, la infección fue creciendo y al regresar al hospital, le dieron la misma respuesta: no obtuvo el tratamiento adecuado”, indicó que abogado. De acuerdo a lo que comunicó, “para el 26 de diciembre, el paciente ya no podía abrir la boca, no podía tragar y le costaba respirar producto de la infección”.Según el relato del querellante, de nuevo en el hospital, Albornoz habría recibido la misma respuesta de parte de los médicos intervinientes. “Simplemente, le decían que los antibióticos tardarían en hacer efecto”.“Pasadas las horas, la familia, ante la falta de atención pertinente, decide llevarlo a un sanatorio privado de Victoria, donde un médico de Rosario determina que el paciente estaba con un cuadro muy complejo y debía ser internado para que reciba el tratamiento adecuado, o en caso contrario, podía terminar en una terapia intensiva”, explicó Rees.El letrado, que representa a la familia del paciente, refirió que Albornoz regresa al Salaberry con un certificado médico, el cual no fue compartido por la médica de turno, y ésta insistía con que el paciente se encontraba estable, “pero de igual manera lo internan y a la media hora le dan el alta, con fiebre”.“A la noche vuelve a pasar lo mismo y la familia decide, el 28 a la madrugada, trasladarlo a la ciudad de Rosario donde ingresó directamente a terapia intensiva”, informó.El abogado confirmó aque Albornoz se encuentra internado con respirador artificial y en estado “delicado, con la garganta abierta producto de la infección, y con los órganos vitales comprometidos porque se infectó el tejido en corazón y pulmones; y cada 24 horas le realizan limpieza para sacarle la infección”.La familia de Albornoz radicó la denuncia el 31 de diciembre en la Jefatura policial de Victoria e interviene el fiscal Iván Yedro.En tanto, se desarrolló este miércoles una movilización por las calles de la ciudad de las siete colinas en reclamo para que se esclarezca qué le ocurrió al paciente en la guardia del hospital local.