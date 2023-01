Covid-19: “Posiblemente, en 60 días, tendremos la variante europea: la B7”

Sobre la subvariante Omicron BF.7

Ante el incremento de casos de coronavirus, el jefe de la Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná, Dr. Guillermo Grieve, instó a “la reflexión y la tranquilidad”. “En todas las instituciones de salud debemos cumplir con las medidas dispuestas a nivel nacional y provincial que indican que debemos volver al uso del barbijo y la limpieza con alcohol en gel y respetar las distancias”, comunicó el médico aY agregó:, que es la que tiene de cinco a seis veces más de capacidad de transferirse y eso hace que un mayor número de personas puedan contraer el virus”.con lo cual, habrá más contagiados, pero menos enfermos con cuadros moderados o graves”, explicó al remarcar que la población “debe contar con niveles de anticuerpos para tener las defensas y evitar la enfermedad moderada o grave, lo que se obtiene”.“Debemos tener la cuarta o quinta dosis, dependiendo del plan de vacunación, y fundamentalmente, tienen que estar vacunados los pacientes de alto riesgo -mayores de 60 años o con enfermedades crónicas-; y los chicos también se deben vacunar porque si no son transmisibles y serán los que infectarán a sus padres o abuelos”, fundamentó el Dr. Grieve., sentenció.La subvariante Omicron BF.7 es predominante en Europa y es la que está infectando en China. Lo que inquieta de BF.7 es su virulencia y contagiosidad., explicó y aclaró que “todas las variantes de ómicron responden a los planes de vacunación”. “Todas las vacunas son buenas y lo importante es que nos apliquemos la dosis correspondiente si pasaron más de cuatro meses de la última”, insistió., pero debemos tener a la población vacunada porque a los seis meses de la dosis ya no tendremos anticuerpos que nos defiendan”, analizó el médico.El Dr. Grieve advirtió que la población “está más relajada y hay pacientes que llegan sin ningún plan de vacunación desde abril o mayo; y estas personas desde septiembre u octubre ya no tienen anticuerpos que los defiendan”. De hecho, confirmó que es muy bajo el porcentaje de vacunación con cuarta y quinta dosis, del 40 y 20% respectivamente.En la oportunidad, anticipó queDe acuerdo a lo que comunicó el médico, una sola paciente, que cursa un embarazo, está internada en terapia intensiva con una neumonía por Covid-19; y hay otros pacientes internados con coronavirus, pero con patología leve a moderada.