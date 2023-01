Familiares de joven atropellada en Cancún recibirán ayuda para repatriación

Alejandro Roble, cuñado de la marplatense Yésica Sol Samoiloff, de 33 años, quien se encuentra desde hace una semana en terapia intensiva “estable y con respirador” tras ser embestida por un auto en la ciudad mexicana de Cancún, manifestó que el cuadro de salud de la mujer "sigue siendo delicado" y que desde la Agencia de Seguridad Vial les ofrecieron ayuda en caso de que pueda ser trasladada a la Argentina, cuando su cuadro mejore.Desde la ANSV confirmaron que se comunicaron con la familia en el marco de la Red de Asistencia a Víctimas de Siniestros Viales, que le ofrecieron asistencia psicológica y eventualmente, cuando la mujer esté fuera de peligro, colaborarán con su repatriación en un avión comercial por ser de nacionalidad argentina.Fuentes de Cancillería confirmaron a Télam que “la joven internada en México se encuentra estable, con respirador” y agregaron que “se continúa evaluando operación de fracturas”.Añadieron que “como se requerirán dadores de sangre, la Embajada en México y los Consulados en Ciudad de México y Playa del Carmen colaborarán con la difusión”.“El cónsul adjunto brindó asistencia consular a la hermana de la accidentada en el Hospital General de Cancún”, dijeron las fuentes.Además, fueron entregadas “las pertenencias” de Yésica “de parte de un testigo del accidente, quien también relató los hechos” y quedó “a disposición para dar testimonio ante la Justicia”.Tras conversar con la hermana, “el cónsul adjunto explicó las gestiones realizadas ante el seguro de la moto, y los pasos a seguir para obtener el reintegro de los gastos médicos ya realizados y de los gastos que se seguirán acumulando hasta alcanzar el total de la póliza”.Al igual que el Consulado, la hermana de mujer internada “recibió diversos llamados de altas autoridades de Cancún y del Estado de Quintana Roo poniéndose a total disposición. En principio, la Secretaría de Turismo de la entidad estatal le habría indicado que le brindaría apoyo económico”.Roble, en tanto, señaló que "otra buena noticia" es que el cónsul en México fue a ver a su esposa Karen Samoiloff, acompañado por el director del hospital donde está internada Yésica, y le expresaron que "los gastos de la operación quirúrgica de la pierna estarán todos cubiertos"."Sabemos que primero Yésica se tiene que recuperar de la cabeza y que recién ahí los médicos la operarán de la pierna, pero tener esas dos noticias para nosotros es una alegría enorme. Igual hay que cubrir los gastos de internación y de los estudios que se hacen por su cabeza. La solidaridad de la gente es enorme y estamos agradecidos ante dicha actitud de la población", manifestó Alejandro.Al referirse al parte de salud, indicó que aún su esposa no les comunicó qué dijeron hoy los médicos."Pero nada ha cambiado y sigue en terapia intensiva del hospital general de Cancún Jesús Kumate Rodríguez -en Quintana Roo- con respirador, en coma inducido. Y veremos cuándo los médicos consideran que pueden sacarla del coma inducido para hacerle la tomografía", explicó."Sabemos que producto del accidente tiene una isquemia y edema cerebral y, por lo que hemos averiguado con médicos de acá, la isquemia deja secuelas y su rehabilitación será dura... pero lo que más queremos ahora es que esté consciente y se vaya recuperando para volver a estar con ella y en familia. De nuevo todos juntos", dijo.También recordó que "los médicos dijeron que primero tienen que estabilizar su cabeza para luego operarla de la pierna derecha ya que se fracturó tibia, peroné, la cabeza de fémur y tiene aplastamiento de pelvis".El accidente de Yésica ocurrió cerca de las 23, del 28 de diciembre pasado, cuando circulaba en moto tipo triciclo con su amigo (Jesús) y al llegar al cruce de una avenida los embistió un Mercedes Benz conducido por una menor de 14 años que estaba alcoholizada.A las pocas horas, la adolescente recuperó la libertad.La joven marplatense no tiene cobertura médica y por eso la familia inició una campaña para juntar fondos para poder pagar la internación.Para realizar donaciones, las cuentas son: Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) Titular: Karen Yanet Samoiloff y Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) Titular: Alejandro Gabriel Robles.En México: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave :646690146400013859. Titular: Esther Navarra (amiga de México).