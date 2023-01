Música y gastronomía: comenzó la Fiesta del Pescado y Vino en Gualeguaychú

Destacados shows musicales

Comenzó la sexta edición de la Fiesta del Pescado y el Vino Entrerriano en la Costanera de Gualeguaychú. Se realizará desde este miércoles y hasta el domingo 8 de enero. El sábado 7 de enero no habrá fiesta porque es noche de carnaval.recorrió el evento con móviles en vivo, en el marco de "", que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalanan a Entre Ríos y la región.Este miércoles el escenario principal contó con la presencia de Javier Colli y el cierre está a cargo del dúo Pimpinela.Como artistas locales estuvieron: Luisina y Zoe (folklore); Dos trovadores y maillen novoa (folklore); Los Spiazzi (folklore); Miguel Pereyra y Los Rebeldes (folklore-melódico); La 440 (cumbia).Adriana, una vecina de la ciudad, dijo aque “la fiesta es maravillosa, todo el pueblo viene. Hay muchos turistas disfrutando. Nuestro puerto es hermoso, la ciudad es bellísima. Vengo por Pimpinela, me encanta”.Otra mujer, aseguró que “vengo a ver a Pimpinela, me gustan todas las canciones. Soy fanática de toda la vida”. Dijo que “esperamos venir todas las noches, se pone re lindo”.Una mujer de la ciudad, comentó que “es un momento para disfrutar, acompaña el clima, el verano. Venimos a pasarla bien y escuchar buena música”.Un vecino de la ciudad dijo que "vine con mis suegros, mis nenes, mi esposa, somos un familión. Nos quedamos siempre hasta el final, nos encanta venir".El patio gastronómico que se dispuso en el lugar ofrece como comida principal platos con pescado. Empanadas, pescado asado y rabas, los más solicitados.Un turista, comentó aque “venimos a comer pescado, nos encanta”.Otro hombre oriundo de Gualeguaychú, aseguró que “para nosotros es tradición el pescado y el vino. A mí me gusta el sábado, la boga, el surubí, a la pizza o como sea. Mi hermano es uno de los parrilleros. Está todos los años, desde que la fiesta empezó”.Jimena, de un emprendimiento de pizzas, comentó que “tenemos pizzas hechas a horno de barro. Tenemos variedad, por ejemplo, con tomate al malbec, pesto y demás. Es la primera vez que nos presentamos, tenemos un puestito con amigos. Combinamos sabores nuestros, entre la pizza y el pescado. Tenemos opciones veganas. Estamos re contentos”.El jueves 5 de enero, se presentarán Juan Manuel Bilat, Los Pericos y Turf. Artistas locales: Sabor a cumbia (cumbia); Claudia Figueroa (folklore-melódico); Bob Marley tributo (reggae); Brisa Rodriguez (folklore) y Calaveras de Keith (rock).En tanto el viernes 6 de enero estarán en el escenario Gildas, Ángela Leiva y cerrando la noche se presentará el cantante Jorge Rojas. Artistas locales: Mismo Palo (folklore); El castillo de Eloisa (rock); La Chacabuco (rock); Son de Carnaval (fusión carnaval y tango); Romanela Benetti y La Machada (folklore).Por último, la noche de cierre será este domingo 8 de enero, donde se contará con la presencia de Víctor Heredia, la murga uruguaya La Trasnochada y el broche de oro, lo pondrá el artista Abel Pintos.