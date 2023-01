Qué es de la vida de los dos rugbiers sobreseídos por el crimen de Fernando

Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi eran parte del grupo de rugbiers que el 18 de enero de 2020 asesinaron a golpes a Fernando Báez Sosa. Sin embargo, gracias a la investigación descubrieron que no estuvieron en el asesinato.



El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores juzga a los 8 rugbiers detenidos e imputados por el hecho: Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), y Luciano (21), Ciro (22) y Lucas Pertossi (23).



Pero, pese a que Guarino y Alejo Milanesi estaban de vacaciones con ellos, y estuvieron detenidos un tiempo, la Justicia determinó que no fueron parte del grupo asesino ya que ningún testigo los reconoció ni se pudo comprobar su participación directa en el asesinato.



Juan Pedro Guarino intentó dejar todo atrás y mirar para adelante. Luego de haber quedado en libertad, se dedicó a estudiar psicología y, según se supo, continúa de novio con la misma pareja que tenía cuando sucedió el aberrante hecho.



Luego de ser señalados y pese a ser sobreseído, el joven y su familia cuentan con poca vida social, por lo que pasan el tiempo en la seguridad de su hogar y lejos de cualquier contacto con los medios.



Por otro lado, Alejo Milanesi cambió su vida rotundamente: se mudó a otro barrio dentro de Zárate, y dispuso dejar atrás todos los recuerdos de su casa para empezar a transitar un presente y un futuro más distinto. Al igual que Guarino, se espera que rompa el silencio frente a los jueces del TOC N°1 de Dolores.



La devastadora reconstrucción del asesinato de Fernando Báez Sosa por parte de sus amigos



En medio del juicio a los 8 rugbiers acusados de matar a Fernando Báez Sosa los amigos de la víctima se presentaron en el Tribunal y dieron detalles escalofriantes de cómo fue esa trágica noche en las que lo mataron a golpes.



Lucas Filardi fue uno de los chicos que se encontraba con él la madrugada que lo mataron de 2020 en Villa Gesell- En joven declaró y aseguró que los acausador le dieron "primeramente piñas" y luego de que cayó al piso lo siguieron golpeando con "patadas en el pecho y en la cabeza".



Filardi identificó al rugbier Luciano Pertossi como una de las personas que lo agredió a él y a Fernando en la puerta del boliche "Le Brique" y a Máximo Thomsen como otro de los atacantes de su amigo.



"Había cuatro o cinco personas pegándole. Fue un instante que vino gente gritando y le pegaron, y se cae al piso. No hubo acto de defensa, fueron piñas. Eran seis, siete. Había tres o cuatro pegándole a Ferni, y un par evitando que nos acerquemos nosotros", reveló el joven.



"Sé que Thomsen le pegó, yo diría que en el pecho; el que me sacó a mí (por Luciano Pertossi) es el que estaba pegando patadas en el costado de la cabeza y el resto de los agresores no lo recuerdo", sumó.



"Yo estaba enfrente de Fer y la primera piña podría haber sido a mí si hubiera sido general, pero fue dirigida a Fernando", recordó.



"Fer no estaba mirando o esperando una piña, estaba mirando para abajo", concluyó el joven.