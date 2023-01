"Son tan cobardes que nadie habló”, dijo padre de acusado falsamente del crimen

José María Ventura, padre de Pablo, quien fue implicado falsamente por los rugbiers en el asesinato de Fernando Báez Sosa, rememoró aquél suceso y apuntó contra los acusados por haber culpado a su hijo y no hacerse cargo de reconocer quien lo hizo.En diálogo con Radio Rivadavia, Ventura, recordó que Pablo estuvo cuatro días detenido pero que "rápidamente fue sobreseído, ya que se demostró que no tenía nada que ver". En el marco del juicio para determinar los culpables del crimen de Fernando Báez Sosa, Pablo Ventura fue llamado a declarar en calidad de testigo. "Va, no por lo que pasó en Gesell porque él no estuvo. Estábamos a 500 kilómetros del hecho", expresó el padre del joven.Este señalamiento, Ventura lo atribuye a que "sin ningún tipo de duda le tenían mucha bronca" y relató: "Mi hijo nunca fue amigo de ellos, los conoce del boliche de Zárate cuando salían porque es un pueblo chico y nos conocemos todos, pero practican diferentes deportes van a distintos clubes, no comparten redes sociales".Además, aseveró que en el periodo en que estuvo detenido, Pablo tampoco se vio con los acusados. "Nunca estuvo en la comisaría, estuvo en la DDI de Villa Gesell, no compartió nada con ellos", señaló Ventura y recordó que su hijo "la pasó muy mal, no quería salir a la calle".Al mismo tiempo manifestó: "Como familia quedamos marcados para toda la vida". Ventura consideró: "El juicio es recordar todo de vuelta, imaginate que fue un momento dificilísimo. Hoy estamos pidiendo justicia por Fernando".Luego reveló el buen vínculo que tiene su familia con los papás de Fernando indicando que "hace tres años que hablamos asiduamente".