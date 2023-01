Carlos, el entrerriano que frecuentemente se cruza con Messi: "Es un maestro"

Carlos Oscar Zabala nació en Estación Sosa, en el departamento Paraná, pero hace 32 años vive en la localidad de Soldini, provincia de Santa Fe.



Se desempeña como empleado de AFIP en la Aduana de Rosario, por lo que en reiteradas oportunidades tuvo la dicha de cruzarse con Lionel Messi.



“Estudié en la Escuela Técnica de María Grande, soy promoción ´89. Luego me fui a trabajar a Rosario. Siempre, para las fiestas de fin de año, viajo hacia mi pueblo para estar con mi familia. Por tal motivo, esta fue una de las pocas veces que no pude ver a Messi”, contó a Micrófono Digital.



En ese sentido, comentó que “para mí Messi es un maestro, es un tipo que no tiene problemas, al igual que Ángel Di María”.



Asimismo, relató que le mostró al ídolo mundial la bandera de Deportivo Sosa. “Me la regalaron cuando Sosa salió subcampeón en la B, en el año 2007, en la Liga de Paraná Campaña. El partido se jugó en Cerrito. A mi pueblo lo llevó en el corazón, es una bandera que me obsequiaron y siempre la tengo en el auto”.