Qué pasará con el uso de casco y chaleco en las jineteadas de Jesús María

Con diferencia de diez años exactos, el Festival de Jesús María lamentó sus dos primeras víctimas fatales. Alfredo Spíndola en 2010 y Norberto Eric Cossutta en 2020 obligaron a la fiesta gaucha a repensarse en muchos aspectos y a modificar estatutos y reglas para beneficio de los jinetes.



Pero la muerte de 2020 fue la que propició la mayor de las modificaciones y que, lamentablemente, no pudo ser puesta en marcha todavía. Se trata del uso obligatorio de casco y chaleco para todas y cada una de las jineteadas que se realicen en el anfiteatro José Hernández.



Sin embargo, el año pasado no pudo instrumentarse por trabas con el tema de las importaciones y este año, al parecer, tampoco se podrá instrumentar, pero por otras razones.



Según apuntaron desde el Festival, el problema está en que los equipos que habría que importar no tienen homologación nacional y tampoco se fabrican acá.



La Confederación Gaucha Argentina llevó la inquietud a la Confederación Argentina de Deportes y de allí surgió la idea de que esa “homologación” podría hacerla el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).



Juan José Nievas, especialista en seguridad y asesor del Festival en el tema implementos de protección para los jinetes, resumió la situación: “No hay norma (nacional) para homologar ni tampoco equipos para realizar los ensayos que se necesitan para habilitar los cascos y chalecos o pecheras”.



“La jineteada –añadió Nievas- es reconocida internacionalmente como un deporte de riesgo y el uso de elementos de protección personal al practicarla son relativos. Nunca va a proteger el 100% de los accidentes durante las caídas, pero te protege en un altísimo porcentaje de los riesgos que tienen los jinetes al hacer esta actividad”.



En su opinión, las normas internacionales de calidad debieran ser parámetro suficiente –con el convenio correspondiente- para aceptar su calidad. Y los equipos que el Festival estuvo a punto de comprar contaban con la homologación de la Unión Europea.



Un comunicado emitido durante la edición pasada daba cuenta de la inminente aplicación durante 2023. Para esta edición, se venía trabajando en la modificación del reglamento y por el que las pecheras iban a ser de uso obligatorio; y el casco, optativo.



Teniendo en cuenta que el casco duplica el peso de la cabeza del jinete, el uso en quienes no estén acostumbrados o nunca hayan jineteado con casco podría ser contraproducente y hasta producir lesiones cervicales. La decisión del uso de casco quedaba librado a la decisión a cada jinete.



Pero si la homologación sigue dependiendo del INTI, pareciera que la decisión de usar elementos de protección personal correrá por cuenta de los jinetes hasta que el Festival encuentre otra alternativa o baraje otra decisión.