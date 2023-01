Argentina atropellada en Cancún: no autorizan vuelo sanitario por su estado

Sociedad Una argentina está grave tras un accidente en Cancún y su familia pide ayuda

En la noche del 28 de diciembre una chica de 14 años que manejaba un auto de alta gama por las calles de Cancún embistió una motocicleta en la que circulaban un joven mexicano y una argentina de 33 años. El chico falleció en el instante y Yésica Sol Samoiloff, se encuentra internada en coma inducido.Alejandro Robles, cuñado de la Samoiloff, dio detalles sobre el cuadro clínico de la argentina. “Fue trasladada al hospital general de Cancún «Jesús Kumate Rodriguez» donde ingresó con una isquemia cerebral, fractura expuesta de una pierna y permanece en coma farmacológico”, señaló.Con respecto a si lograron ponerse en contacto con la embajada argentina en México, el cuñado de Yésica contó que al enterarse del hecho llamó a una línea de emergencia de Cancillería. “Me pasaron con la Cónsul de México que nos resolvió la parte migratoria para que no le pidan una visa de turista a Caren, que es su hermana y mi pareja”, detalló.“Por ahora los médicos no autorizan el vuelo sanitario. Nos dijeron que hasta que salga del coma inducido no va a poder ser. Pero además hay que operarla de forma urgente por su pierna”, advirtió.Ante esto, están juntando fondos ya que los propios médicos le advirtieron que la intervención costará alrededor de 50.000 pesos mexicanos, algo así como 25.000 dólares. “Por ahora lo estamos pagando nosotros y ahora pedimos donaciones que, por suerte, mucha gente está aportando. Toda esa plata se la transferimos a Caren para que vaya cubriendo los gastos”, indicó Robles.