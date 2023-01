Mujer 70 años murió tras atragantarse con comida durante la cena de Año Nuevo

Un suceso trágico ocurrió en la provincia de San Juan. Una mujer de 70 años murió tras atragantarse con un pedazo de carne durante la cena de Fin de Año, mientras estaba reunida con su familia. La víctima fue llevada a un centro médico luego de que se asfixiara, pero llegó sin signos vitales.

El hecho sucedió en el departamento de Pocito, en San Juan. Una mujer, llamada Ángela del Carmen Navarro, compartía con su familia la cena de fin de Año Nuevo. en una cabaña que se encuentra ubicada en Tascheret y Calle 6, cuando la celebración quedó empañada con un trágico suceso.



La víctima de 70 años se atragantó con un trozo de carne. Luego de detectar que la mujer se ahogaba, sus familiares se comunicaron con el servicio de emergencias médicas, mientras unos allegados le practicaron maniobras de primeros auxilios para salvarla, pero no tuvieron éxito.

Navarro fue trasladada de urgencia al hospital Federico Cantoni, aunque en ese momento ya no tenía vida debido a la asfixia que le provocó el atasco. Una vez en el centro médico, los profesionales de la salud corroboraron que no tenía signos vitales y confirmaron su deceso.



A raíz de este hecho se abrió una investigación a cargo de la UFI N°4 de Delitos Especiales. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia. Este lunes por la mañana se supo que la mujer murió por asfixia causada por una obstrucción ingiriendo comida.

Por su parte, hace un mes, un hombre de 41 años murió asfixiado tras atragantarse con un pedazo de carne en un asado familiar mientras estaba festejando el triunfo de la Selección Argentina ante México en el Mundial Qatar 2022.



La víctima, identificada como Pablo Fernández, se había reunido con familiares y amigos en una casa en la ciudad de Trelew. Sin embargo, la celebración terminó en tragedia Fernández se atragantó con un pedazo de carne que le obstaculizó las vías respiratorias y comenzó a tener dificultades para respirar. Fuente: (Crónica)