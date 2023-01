190 años de la ocupación a Islas Malvinas: “Es importante recordar esta fecha”

Un 3 de enero, pero de 1833, las Islas Malvinas fueron ilegalmente ocupadas por fuerzas británicas que desalojaron a la población y a las autoridades argentinas allí establecidas legítimamente, reemplazándolas por población británica e instaurando medidas restrictivas para evitar el reasentamiento del pueblo argentino.



Carlos Hernández, ex combatiente se refirió a Elonce: “Es importante para nosotros que se tenga en cuenta esta fecha, y que se entienda lo que significa. Que no sea solo una charla”.



“Tenemos que recordar a todos los que fueron combatientes y se tiene que estudiar más en las escuelas este hecho de la historia”, expresó Hernández.



Hoy, se cumplen 190 años de la ocupación, y en este sentido, Hernández manifestó: “Me preocupa que muchos chicos no saben lo que fue Malvinas, cuando damos charlas los chicos no hacen preguntas”.



Por otro lado, Hernández agradeció al pueblo entrerriano por siempre tener presente a los ex combatientes y reclamó que “todavía, hay muchos compañeros que no son reconocidos como veteranos de guerra”.