IOSPER cuestionó las medidas arancelarias que dispuso el Colegio de Odontólogos

IOSPER otorga un 10 por ciento de aumento a sus prestadores

Restitución del 0,5 del aporte patronal de los activos

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) demostró su descontento con las medidas arancelarias que dispuso el Colegio de Odontólogos en los últimos meses. Sobre este punto, el titular Fernando Cañete se refirió al conflicto frente a las cámaras de Elonce y apuntó contra el organismo de los profesionales.En primer lugar, enumeró las diferentes alternativas de diálogo que existieron: “Nosotros hemos realizado muchas acciones para tratar de establecer algún tipo de acuerdo. Hay una posición muy férrea, por parte del Colegio de Odontólogos, donde tienen definidos que los círculos odontológicos no puedan negociar aranceles”. Por otro lado, el presidente de la obra social expuso que “nosotros avanzamos muchísimos, tratando de mantener reuniones con muchos colegios hasta que hicimos una presentación ante la Fiscalía de Estado para preguntar si la posición del Colegio era correcta o no”.En ese sentido, detalló que la comunicación advirtió que el Colegio “tiene atribuciones de fijar aranceles, pero deben ser ratificados por el Poder Ejecutivo y hasta ahora no existe”. Al mismo tiempo, recordó que el 14 y 29 de diciembre se desarrollaron reuniones entre IOSPER, el Colegio de Odontólogos y el Ministerio de Salud donde se planteó que se deje en libertad a los profesionales que deseen trabajar con la obra social. También destacó que “varios odontólogos firmaron convenios, pero después fueron sancionados porque no cobraban los aranceles que decía el Colegio”.Por otro lado, anunció que este martes se firmará un convenio con un odontólogo para “sostenerlo” y para que “empiece a brindar servicio a los afiliados”.El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), otorgó, a partir del 1 de enero de 2023, un aumento del 10 por ciento sobre los valores de diciembre a todos sus prestadores, “suma que asciende al 163,45 por ciento de incremento acumulativo, desde el 1 de enero de 2022 al 1 de enero de 2023”, afirmó el presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete.El funcionario adelantó además que, para 2023, Iosper tiene proyectada la construcción de cuatro Delegaciones en las localidades de Larroque (Departamento Gualeguaychú); Maciá (Departamento Tala) y Colonia Avellaneda y María Grande (Departamento Paraná).Además, acortará los plazos de pago a todos sus prestadores, “lo cual originará un compromiso muy importante de la Obra Social. El pronto pago es una disposición que tiende a reducir los tiempos de pago de facturación del primero y segundo nivel”.También prevé modernizar la atención de los afiliados, priorizando la accesibilidad administrativa, con el fin de homogeneizar la calidad, sin importar el lugar de residencia.El anuncio que realizó en 2022 el gobernador, Gustavo Bordet, de la restitución gradual del 0,5 por ciento del aporte patronal a la prestadora de salud, “permitió afianzar financieramente la economía del Instituto y garantizar los compromisos asumidos con los prestadores”, agregó Cañete.En 2022, el Instituto también realizó el mantenimiento y la actualización de los convenios prestacionales, respetando el equilibrio económico y financiero.El presidente del Directorio Obrero afirmó que “las pretensiones de los prestadores fueron atendidas en el marco de mayores exigencias en el seguimiento del consumo prestacional, con una coordinación adecuada con los efectores públicos, modificando los sistemas arancelarios, con módulos consensuados para prácticas específicas, normalizando en el uso de la aparatología y fortaleciendo las facultades regulatorias del Instituto. Brindar los mejores servicios para sus afiliados es la premisa del organismo que nuclea a los trabajadores públicos de Entre Ríos”.