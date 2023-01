Le estaba por dar de comer a los perros y pasó algo que lo atemorizó

[POCITO]

El extraño momento que vivió un joven durante la noche del domingo. pic.twitter.com/1ZeEVWFBcs — Diario de Cuyo (@diariodecuyoweb) January 2, 2023

Un extraño hecho sorprendió a una familia de Pocito, San Juan, el domingo 1 de enero por la noche. El hijo estaba preparando para dar de comer a sus perros, pero inesperadamente algo sobrenatural apareció en su casa y quedó impactado.El momento fue registrado por las cámaras de seguridad del hogar y, según contó la madre del joven, ocurrió por la noche de este domingo. Después de quedar asustado por la situación, el sanjuanino llamó rápidamente a su familia para decirle que le pasó algo extraño, entonces revisaron la grabación.En el video se puede ver al individuo buscando la comida para sus perros, que estaban caminando junto a él. Lo raro fue que cuando el joven estaba por servir el alimento, mira a un costado y nota que la silla se mueve sola.La familia de San Juan quedó preocupada por el episodio y lo compartió en las redes sociales. “¿Puede haber un fantasma en la casa?”, preguntaron.Así fue el extraño momento que vivió el sanjuanino que le daba de comer a sus perros.El video se viralizó en la red social del pajarito y los seguidores no dudaron en dejar un comentario al respecto. Varias personas manifestaron que si les pasara algo similar se “morirían” del miedo por la presencia de un supuesto fantasma.Un usuario escribió: “22 infartos me dan si me pasa eso”, haciendo referencia al terror que podría causar una experiencia sobrenatural.Por el contrario, un hombre intentó calmar el nerviosismo de la gente y aseguró que no es un ser sobrenatural. “En serio, ¿no se dan cuenta que la silla está apoyada en la mesa, seguramente con una pata levantada y cuando él mueve la olla se acomoda la silla y cae a las 4 patas?”, expresó.