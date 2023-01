Una argentina está grave tras un accidente en Cancún y su familia pide ayuda

La familia de una mujer de nacionalidad argentina de 33 años que sufrió un grave accidente en el balneario mexicano de Cancún, donde se había radicado, pide ayuda por los altos costos que tiene que afrontar.Yesica Sol Samoiloff, una marplatense que se desempeñaba en México como modelo y promotora, el 28 de diciembre pasado sufrió graves heridas cuando la moto en la que circulaba con un amigo fue embestida por un auto de alta gama conducida por una adolescente de 14 años.En el accidente, el amigo de Yésica, llamado Jesús, murió en el acto, mientras la mujer recibió graves heridas y quedó internada en grave estado con asistencia respiratoria mecánica en un hospital.La hermana de Yésica, llamada Karen, pudo viajar hasta el balneario mexicano para estar con ella, después de agilizar los trámites migratorios gracias a la Embajada Argentina.No obstante, la familia pide ayuda financiera para afrontar los gastos de internación, ya que Yésica no cuenta con seguro de salud."Desde junio que se encontraba en Cancún y había comenzado a trabajar cuando pasó esto. La atropelló una menor que estaba borracha. Ahora su hermana viajó hasta allá, gracias a la embajada, que se movió un poquito y permitió agilizar los trámites de migración. Y ahora es a pulmón, juntando plata. Por día el hospital están pidiendo, más o menos, 3600 pesos mexicanos (unos 185 dólares)", describió Alejandro Robles, cuñado de Yésica."Por suerte hay un montón de amigos allá y otros que están conectados ayudando, de manera increíble", agregó el hombre.Para costear los gastos, la familia de Yésica abrió varias cuentas con el fin de recolectar donaciones:Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) TITULAR: KAREN YANET SAMOILOFF; Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) TITULAR: ALEJANDRO GABRIEL ROBLES; En México: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave: 646690146400013859.Titular: ESTHER NAVARRA (amiga de México).