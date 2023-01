Cuál fue el desperfecto en buque que chocó contra el puente Zárate-Brazo Largo

Cuál fue el desperfecto en el buque

Buque cargado choco el puente Zarate Brazo Largo. pic.twitter.com/Q7GZESFiUR — @Politifex.es (@josegabrielbroc) January 1, 2023

Uncon bandera de Malta, que se dirigía hacia a la ciudad de San Nicolás para descargar en el muelle de la empresa Ternium,y testigos del hecho aseguraron que hizo "temblar" toda su estructura.El hecho se produjo el sábado, en el kilómetro 171 del río Paraná, principal vía de comunicación entre el sur de la provincia de Entre Ríos y el norte de la de Buenos Aires.y que se temió una catástrofe. “Acá estamos, el buque se chocó el puente, lo hizo temblar.. Prefectura ni apareció todavía así que bueno, nos salvamos de que no se haya caído el puente”, expresó un vecino al sitio Impacto Local, que presenció el hecho.Sin embargo, especialistas de la Liga Naval Argentina consultados porprecisaron que“Justamente esas defensas están por si se producen situaciones como estas. No fue una colisión sino unante una maniobra que quiso hacer el práctico”, explicaron.“Al momento de cruzar el puente,. Lo que resta establecer es si fue por un problema en el motor o el timón”, detallaron.Con la avería que presenta, el buque no puede salir de aguas argentinas y tendrá que ser reparado antes de volver a su país. “La proa del barco no resultó abollada sino dañada en el lateral. Técnicamente hay que decir que presenta”, especificaron las fuentes consultadas porEl Bulk Carrier “Zina” es un barco que tiene 181 metros de eslora, 30 metros de manga y 8,5 metros de calado. Es un granelero que se construyó en 2012 y navega bajo la bandera de Malta .Su capacidad de carga es de 33862 t DWT y se informó que su calado actual es de 8,1 metros. Su longitud total (LOA) es de 181,1 metros y su anchura es de 30,04 metros.