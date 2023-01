Pabellón exclusivo: cómo viven en la cárcel los rugbiers que mataron a Fernando

En medio de un fuerte hermetismo, este domingo por la mañana los ocho rugbiers acusados del crimen de Fernando Báez Sosa fueron trasladados desde la Alcaidía N°3 de Melchor Romero a la Unidad N° 6 de Dolores para enfrentar el juicio en su contra. En las últimas horas, se confirmó permanecerán alojados en Dolores dure el debate. Vivirán en un pabellón exclusivo para ellos, alejados de otros detenidos, confirmaron fuentes judiciales a Infobae. Su rutina no cambia: se encuentran aislados del resto de la población de presos, tal como sucede en Melchor Romero. Tendrán un recreo de dos horas por día, con salidas al patio de su pabellón. Sus almuerzos ocurrirán en los mismos tribunales, en dos celdas ubicadas dentro del palacio de Dolores.Por lo pronto, se desconoce si estarán presentes en todas las audiencias del juicio, con 177 testigos agendados, en al menos 13 jornadas hasta el miércoles 18. Podrán tomar la palabra cuando quieran, o incluso negarse a declarar. Su régimen de visitas queda por verse. En el pasado, los familiares de los imputados los visitaron en la cárcel en el horario de la tarde, para evitar cruzarse con los allegados de otros detenidos.El penal de Dolores, la cárcel más vieja de la provincia, no es una novedad para los jóvenes de Zárate. Fue su primer lugar de detención en enero de 2020, tras pasar por celdas de la Policía Bonaerense como las de la Comisaría 1º de Pinamar, antes de ser destinados a Melchor Romero. Esa vez, se les reservó el sector de alcaidía en la planta alta de la cárcel entre los sectores 9 y 10, ocupados por presos evangélicos, con camas cucheta y un inodoro para compartir.Hoy, los rugbiers ocupan otro sector del penal, no es el mismo.Hoy, el rencor de otros presos es claramente menor; el tiempo afloja todo, incluso en la cárcel. Sin embargo, las medidas de seguridad se mantienen. El riesgo continúa, al menos en teoría. Una agresión tumbera a los rugbiers, algo que no ocurrió en tres años, puede representarle un problema grave al SPB.