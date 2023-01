Los tipos de auriculares más comunes: breve guía de los tipos de auriculares

Auriculares inalámbricos

Por tipo de conexión

Según el modelo de los auriculares

Si alguna vez has tenido que comprar unos auriculares, sabes lo difícil que es decidirse: con cable o inalámbricos, intraaurales, supraaurales, con gancho o sin él, con micrófono o sin él.Luego hay que elegir según marca, precios y por qué no, color y diseño. Y la cosa se complica cuando intentas comprarlos online y la variedad es tan grande. Entonces, ¿cuáles son los mejores audífonos para ti?Los audífonos inalámbricos han sido un producto popular en los últimos años. La tecnología ha mejorado y ahora es posible encontrar una variedad de auriculares inalámbricos que son compatibles con todo tipo de dispositivos.Los audífonos bluetooth inalámbricos se están volviendo más comunes en el mercado. Suelen ser más baratos que los auriculares con cable y ofrecen muchas ventajas. Por eso, cuando eliges el tipo de auriculares adecuado para tí, debes tener en cuenta las diferencias en diseño, tecnología y funcionalidad entre ellos.No es lo mismo hacer la edición de sonido con unos auriculares supraaurales que aíslan muy bien el ruido externo que hacerlo con unos auriculares normales de teléfono.Y no necesariamente necesitas unos auriculares inalámbricos Perú enormes para tener una conversación telefónica. Pero, ¿qué debes elegir? ¿Cuáles son los mejores auriculares para lo que necesitas?En primer lugar, los audífonos baratos se dividen en dos categorías principales, principalmente relacionadas con la forma de conexión con el dispositivo que reproduce los sonidos. Cada uno de estos se divide en subcategorías, según el modelo. O más precisamente, la forma en que los auriculares hacen contacto con la oreja.Los auriculares con cable se han utilizado en el ejército desde la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos, porque no son vulnerables a las interferencias electromagnéticas o de radiofrecuencia como lo son los auriculares inalámbricos.Los auriculares inalámbricos funcionan enviando señales a través de ondas de radio, lo que los hace susceptibles a interferencias electromagnéticas e interferencias de radiofrecuencia que pueden causar problemas de calidad de sonido en el lado del receptor.Los auriculares con cable fueron inventados en 1910 por Nathaniel Baldwin. Originalmente estaban hechos de metales pesados como el hierro y el bronce. Este tipo de auriculares era popular en ese momento porque eran económicos y duraderos.¡Con cable! No hay mucho más que decir. ¡Todos los conocemos! Están conectados al dispositivo de reproducción por un cable y están equipados con un conector llamado Jack, de diferentes tamaños.El conector Jack más común es el de 3,5 mm (teléfonos, reproductores de mp3, portátiles, ordenadores, etc.). Algunos auriculares inalámbricos también ofrecen una alternativa con cable, especialmente los de juegos.Los auriculares inalámbricos existen desde los años 60, pero la conexión se basaba en una señal de radio. Todo se revolucionó en 1999, con la llegada de la tecnología bluetooth. Probablemente recuerdes cuando la gente comenzó a usar estos auriculares y temía que sonaran como si estuvieran hablando solos en la calle. Mientras tanto, la tecnología ha mejorado cada vez más desde entonces y ahora existe una variedad colosal de auriculares inalámbricos.Aquí vale la pena señalar que hay auriculares inalámbricos y auriculares verdaderamente inalámbricos (TWS). El término "verdadero inalámbrico" era necesario para diferenciar los pares de auriculares en los que el derecho y el izquierdo son independientes entre sí, frente a aquellos que todavía utilizan un cable de conexión entre los auriculares (pero no entre los auriculares y el dispositivo).Se encuentran entre los auriculares over ear más grandes disponibles en el mercado. Eso es porque tienen copas especialmente diseñadas para cubrir y rodear bien toda la oreja. Al aislar el oído, también ayuda a aislar los ruidos exteriores.Son considerados los mejores audífonos jbl precio en cuanto a calidad de reproducción de sonido. Suelen tener unos graves bastante pronunciados y penetrantes, algo con lo que coinciden muchos de los usuarios. Es por eso que generalmente los utilizan los profesionales del audio.Los audífonos bluetooth que se colocan sobre las orejas tienen un diseño similar a los circumaurales, con la única diferencia notable en el tamaño de las copas. No terminan siendo lo suficientemente grandes para cubrir la oreja.Debido a esto, no aíslan tan fuertemente como los OVER EAR y permiten que tanto el usuario escuche los ruidos del entorno como los que están a su alrededor escuchen lo que se escucha en los auriculares.Probablemente te estés preguntando cuál es la diferencia entre los auriculares internos y externos, ya que ambos son pequeños y se ven bastante similares. Sin embargo, hay una diferencia entre los dos. Mientras que, a través de un diseño ergonómico, los auriculares IN EAR penetran en el canal auditivo y quedan fijos, los auriculares auriculares quedan en la entrada del oído.A veces vienen con un sistema de sujeción adicional. La mayoría de las veces, es una extensión que se adhiere a la oreja, genéricamente llamada gancho.Debido a que la posición de los auriculares es exactamente a la entrada del canal auditivo, no brindan un buen aislamiento de los ruidos externos. Pero los precios de este tipo de modelos suelen ser muy bajos y son los preferidos por aquellos que quieren un modelo más discreto y sienten molestias a la hora de meterse los auriculares en la oreja.Así que hay razones más allá del diseño por las que hay una gran variedad de productos en el mercado de los auriculares. A la hora de adquirir un par de auriculares es necesario tener en cuenta el uso que le vas a dar y a qué necesidad te gustaría que correspondiera el modelo elegido.