Dibu Martínez compró un perro de 20.000 euros para vigilar su hogar

Desde que Argentina se coronó como campeón en el Mundial Qatar 2022, Dibu Martínez se ubicó en el centro de las críticas por algunos de los festejos que no gustaron en el continente europeo. Con su arribo a Inglaterra para sumarse a los entrenamientos del Aston Villa, el arquero de la Selección decidió agregar un nuevo integrante a la vida diaria de su círculo íntimo para elevar la seguridad de su casa: un perro.



Según informó el medio Daily Star, el arquero marplatense compró un pastor belga malinois para resguardar su hogar en Birmingham. El canino fue especialmente entrenado y puede llegar a pesar 30 kilogramos. Además, es la raza que normalmente utilizan los SEALS en Estados Unidos o el Servicio Aéreo Especial en Gran Bretaña para realizar las distintas tareas de vigilancia y patrullaje terrestre.



El nuevo acompañante de Emiliano fue adoptado a través de Elite Protection Dogs, una compañía especializada en el tema que ya ayudó en la misma búsqueda a otros referentes del deporte como el guardameta francés Hugo Lloris, el futbolista retirado Ashley Cole y el boxeador británico Tyson Fury. En Inglaterra aseguran que Martínez desembolsó un total de 20 mil libras esterlinas a lo largo del proceso para asegurarse que su perro sirva tanto para darle compañía a él, su esposa Mandinha y sus hijos Santi y Ava como para transmitir seguridad puertas hacia dentro.



“Los belgas malinois son perros de trabajo elegidos por militares y policías como número 1 en todo el mundo. Los Navy Seals estadounidenses utilizaron Malinois en la operación de captura de Bin Laden. La raza es superatlética y ágil, con un instinto de presa extremo que los convierte en excelentes candidatos para cualquier tarea en el trabajo”, explicó un integrante de la empresa que le vendió el



En su retorno al Aston Villa, el entrenador Unai Emery tomó la decisión de dejarlo en el banco de suplentes en la victoria 2-0 frente al Tottenham Hotspur, que contó con un gol de Emiliano Buendía. “Los Spurs tuvieron ocasiones, no muchas, pero crearon algo en ataque. Robin Olsen jugó muy bien hoy. No solo tenemos a Emiliano Martínez, también a Olsen y otros buenos jugadores”, declaró el director técnico español que ya había advertido a Emiliano por sus distintas actitudes luego de ganar la Copa del Mundo en Qatar.



El miércoles 4 de enero los Villanos recibirán al Wolverhampton por la jornada 19 de la Premier League y el entrenador deberá decidir en si le devuelve la titularidad a Martínez o si prefiere seguir apostando en el golero sueco de 32 años. Lo que es seguro, es que el oriundo de Mar del Plata tendrá su merecido homenaje frente a los hinchas del club que lo compró al Arsenal en septiembre de 2020 a cambio 20.500.000 dólares.