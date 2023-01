Niño extraviado durante horas: "Sigo creyendo que fue el Pombero", dijo la mamá

Desaparición

En una laguna

“Algo le llevaba hacia adentro”

“El Pombero se lo llevó”

Extraños sucesos

“Morocho pegado a Seba”

Mariela Escalante es la mamá de Sebastián, el pequeño que vivió la terrible experiencia de desaparecer por algunas horas, en abril de 2022, cuando estaba en su casa de Berón de Astrada, en la provincia de Corrientes . "Un perro ladraba, una vecina se acercó y vio que era Sebastián, se metió al agua, pero no podía sacarlo... era como que algo se lo llevaba hacia adentro", contó. "Estoy convencida que fue el pombero... otra cosa no pudo ser", aseveró."Una mañana temprano, mi hijo no fue a jardín porque no tenía clases, se levantó, y se fue a la casa de mi hermana, que vive cerca de mi casa y desde ese momento desapareció totalmente. Yo tengo una carnicería, y justo ese día bajaba faena; después volví a mi casa, para darle la leche a mi hijo y no lo encontré, me dijo mi otra hermana que se había ido a la casa de la tía, y me fui a la casa de ella y no estaba", recordó Mariela, quien en abril pasado contó la historia en, y la información tuvo una repercusión inédita."Desde ese momento empezamos a buscarlo por todos lados, por la casa de mi hermana, por el barrio, como vivimos en el campo fuimos a todos los rincones, preguntamos a los vecinos si lo vieron, pero nadie lo había visto", agregóAl mismo tiempo, Mariela, describió: "llamé a mi hermano que es policía, pedí un móvil porque Sebastián se perdió, vinieron con los Bomberos Voluntarios y una ambulancia, después de algunas horas una amiga docente me dijo que lo vio en la laguna seca de la escuela rural donde ella trabaja ".En ese mismo sentido, la mamá de Sebastián, comentó: "fuimos hasta el lugar, y le encontramos con una señora Gladys Arguello, que tiene un campo cercano a la laguna, ella escuchó que un perro ladraba imparable, se acercó y vio que era Sebastián. Se sacó las botas, se metió al agua, pero no podía sacarle a él ‘era como que algo le llevaba hacia adentro’ me dijo, y el perro le tenía la capucha del buzo que tenía puesto".Y agregó: "los bomberos se metieron al agua cuando llegaron, le pudieron sacar, y Sebastián le dijo mi nombre, y ahí me llamaron"."Los doctores le revisaron, le vieron que estaba bien, pero me dijeron que no le pregunte nada, que no le agobie, que si él quería me iba a contar", indicó.Además, Mariela, mencionó: "unos días después Sebastián le dijo a una señora que trabaja en mi casa que el Capitán América fue quien se lo llevó, lo siguió, y él se metió al agua para que el Capitán América no se vaya".Mariela está convencida: "Yo creo que -como dice la leyenda- el Pombero fue quien se lo llevó""Según las creencias cuando el Pombero no puede llevarse a una criatura se queda en el lugar, rondando, y desde que pasó eso en el campo de mi cuñado, los caballos están inquietos, no se callan, el portón aparece roto, por eso un cura bendijo toda la casa y el campo, nos dijo que pongamos sal en todas las esquinas de la casa" afirmó.Y añadió: "le llevamos a una psicóloga y nos dijo que él está bien, que no tiene nada malo o algo para preocuparse".Por último, de cómo esta ‘Morocho’ el pero que cuidó a Sebastián en la laguna, contó: " Morocho el perro está bien, pegado a Sebastián vive , donde se va él, se va el perro atrás".