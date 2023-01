El Arzobispo de Paraná, recordó a Benedicto XVI

Internacionales Larga procesión de fieles despide a Benedicto XVI en la Basílica de San Pedro

Misa despedida a Benedito XVI

El Papa Emérito, Benedicto XVI, falleció este sábado a los 95 años de edad. Desde hoy y hasta el jueves se expondrá el cuerpo en la Basílica de San Pedro para que fieles de todo el mundo puedan despedirlo.En este sentido, el Arzobispo de la ciudad de Paraná, Juan Alberto Puiggari destacó en diálogo conque “la figura de Benedicto es la figura más extraordinaria del siglo XX, y principios del siglo XXI. Todos coincidimos que es el teólogo más grande que tiene la Iglesia Católica”.“Probablemente dentro de unos años se va a reconocer su estatura intelectual, porque abordaba todos los temas con una visión profunda y no tenía miedo a dialogar con aquellos que pensaban diferente”.Luego de esto, “se lo empieza a unir con la imagen de Juan Pablo II, siendo su gran colaborador. Todo lo que hacía Juan Pablo II, lo consultaba con Benedicto XVI”, expresó Puiggari y agregó que "cuando murió Juan Pablo II, no teníamos dudas que el único que era capaz de continuar era él”.Benedicto XVI, dirigió la Iglesia Católica desde el 19 de abril de 2005, hasta el 2013. “Asumió un papado de difícil transición, donde le tocaron momentos muy difíciles. Fue el primero en hablar de la pedofilia y un revolucionario en cambiar algunas normas y leyes de la iglesia y el derecho canónico”, aseguró Puiggari a“Yo quiero destacar el gran teólogo que fue”, expresó y dio cuenta que “hoy sus libros se siguen leyendo y se siguen comprando. Va ser un clásico de la literatura católica siempre”.“Cuando Benedito XVI se dio cuenta que ya no tenía más fuerza para seguir con su papado, cedió su lugar. Esto supone un acto de humildad maravilloso”, afirmó el Arzobispo de Paraná.El 28 de febrero de 2013, Benedito XVI renunció al papado asumiendo el título de papa emérito, con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual.Su renuncia supuso una decisión excepcional en la historia de la Iglesia; ya que se celebró el cónclave del que resultó elegido el cardenal Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como romano pontífice, que tomó el nombre de Francisco.“Nunca se dio en la historia que un Papa entierre a otro Papa”, afirmó Puiggari.Este jueves se despedirá a Benedicto XVI en la catedral de Paraná. “Nosotros desde aquí nos uniremos al funeral, este jueves a las 20hs, en la catedral Nuestra Señora del Rosario”, finalizó Puiggari a