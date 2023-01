El dolor de la mamá de niña que murió por una bala perdida: “Me la arrebataron”

La despedida de las maestras del jardín

Candelaria Enrique salió a ver los fuegos artificiales en Navidad y murió por una bala perdida que impactó en su cabeza. Los familiares la trasladaron de inmediato a un hospital de Rosario, pero los médicos no pudieron hacer nada para salvarla. “Ella estaba emocionada por la llegada de Papá Noel”, contó Micaela Astrada, la mamá de la nena.Candelaria murió la tarde del domingo 25 de diciembre. (Foto: gentileza Micaela Astrada)“Entraron diciéndome que se había caído. Ella estaba desmayada con mucha sangre en la cabeza y pensamos que se había cortado. Por la sangre no se notaba la herida”, sostuvo la madre aLa madre de la niña, al igual que el resto de la familia, pensó que solo había sufrido un corte por una caída. Hasta que llegaron al Sanatorio de la Mujer y le hicieron una tomografía, donde descubrieron lo peor: tenía una bala cerca del cráneo.El domingo le diagnosticaron muerte cerebral y poco después falleció, pese al intento de los médicos por salvarle la vida: “No pudieron hacer nada, me dijeron que no la podían salvar porque su cerebro no respondía”.De acuerdo a lo que contó Marcela, es la primera vez que pasa algo así en el barrio. La fiscal del caso, Mariana Prunotto, pidió que se investiguen las cámaras de seguridad de la zona para ver si pueden dar con la persona que efectuó el disparo.De acuerdo a lo informado por los investigadores, el hecho está siendo investigado como homicidio culposo. “Tengo fe en que vamos a encontrar al culpable”, remarcó la madre de Candelaria, y sentenció: “A mi hija me la arrebataron”. Tras el fallecimiento, la familia decidió donar los órganos de la niña.Las docentes del jardín de infantes Sapo Pepe despidieron a la pequeña en redes sociales con una sentida carta: