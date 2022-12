Aparecieron extraños organismos amarillentos en las playas de Pinamar

A qué se debe el extraño fenómeno

Lasamanecieron en los últimos días con una extraña y amplia presencia de organismos que suelen habitar en el fondo marino y ahora, por causas que se están investigando, aparecieron sobre la arena. “Ahora hay un poco menos, pero nosotros llegamos hace cinco días y había zonas de la playa que estaban repletas de estas plantas. Va, no sé si son plantas o qué son”, se preguntaba Tatiana Martínez, de 35 años, que es de La Plata y está de vacaciones en esta ciudad balnearia junto a su novio, Matías.A simple vista, y para el ojo no entrenado, estos, sin embargo, los especialistas responden inmediatamente que no hay que hablar de algas, sino que se trataría de animales “simples”, como las medusas, que forman colonias en la zona submareal (por debajo de la marea) y que muy probablemente hayan terminado en las playas luego de alguna tormenta que barrió con el fondo marino.“La verdad que no me molestan. Obviamente no es linda la sensación cuando algo te toca abajo del agua, pero por ahora no me tocó ninguna. Vi que se acumularon algunas en la playa.. Pero bueno, supongo que es natural la aparición de este tipo de especies, aunque no sé si esto tendrá que ver con el cambio climático o no”, señala Martín Karadajian, de 50 años, que ahora está en una de las playas céntricas de Pinamar.Samanta Anguiano, secretaria de Paisaje y Medio Ambiente del municipio de Pinamar, sostiene que se enviarán muestras de estos organismos a laboratorios preparados para determinar a qué especie pertenecen. Además, indica que aún no hay evidencia suficiente para determinar con certeza por qué aparecieron en las playas.“La aparición de este tipo de organismos se da, por ejemplo, por un evento llamado. En Pinamar no contamos con un laboratorio de las características necesarias para definir de que especie se trata, por lo que estamos haciendo interconsultas con los centros de investigación de la región para conocer más acerca de este fenómeno. Creemos que pertenecen a un grupo de organísmos llamados, que se incrustan en el lecho marino y con algunas tormentas pueden terminar en la playa. No es algo para preocuparse y dicho esto, no podemos asegurar si seguirán apareciendo o no en la playa. En los últimos días se vio que disminuyó la cantidad”, detalló la funcionaria.Mientras que desde el equipo de especialistas en biología del municipio, explicaron con mayor detalle de qué se tratarían estos organismos que sorprendieron a los turistas en Pinamar. “Hasta donde sabemos, podemos decir que efectivamente no son algas y que son animales pertenecientes al Phylum Cnidaria (animales relativamente simples de los cuales los más conocidos son las medusas), y dentro de ese grupo pertenecen a la clase, probablemente se trate de una especie de la familia. Estos organismos forman colonias de hasta 25 centímetros de alto compuestas por muchas ramas delgadas, de color amarillo a marrón y que viven en la zona submareal adheridos a algas o caracoles, entre otros sustratos”, describieron.Y agregaron: “Hasta donde entendemos, el[término con el que se entiende a estas grandes acumulaciones de biomasa en las costas]podría estar causado por fenómenos oceanográficos y climáticos como tormentas que barren el fondo marino y que luego por acción de las corrientes, las colonias desprendidas se van acumulando hasta finalmente ser depositadas en la playa”.