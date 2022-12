Aniversario masacre de Cromañón: Patricio Fontanet dio recital en el Obelisco

El cantante Patricio Fontanet, quien lideraba la banda Callejeros hace 18 años cuando ocurrió la masacre de Cromañón, dio esta tarde un recital en el Obelisco, en un nuevo aniversario del hecho.



Fontanet, quien ahora lidera la banda Don Osvaldo, fue ovacionado al ingresar al escenario montado sobre la plaza de la República, done cientos de personas comenzaron a hacer flamear banderas con frases alusivas a la masacre.



Entre ellas se leían "La musica no mata" y "Llevo a los pibes por siempre". La mayoría de las banderas provenían de localidades del conurbano bonaerense.



Fontanet cantó unos 20 minutos sin hacer alusión alguna a la masacre y tras presentarse con el tema "Normal", luego cantó.



Ciegos, O No, Más Allá, Dos Secas, las cuales eran cantados con emotividad y efusividad por parte del público.



Entre los espectadores, muchos de ellos fanáticos de la banda de Villa Celina, flameaban sus banderas de un lado a otro y respondían con emoción.



Tras concluir el recital, el público empezó a cantar "a estos pibes los mato la corrupción" y "Callejeros es un sentimiento que no puedo parar".



Pablo Pettinaroli, sobreviviente de la masacre, señaló que estos 18 años "fueron como la adolescencia. Uno se pone a pensar que ha pasado mucho tiempo y hasta a veces es muy agotador pero acá estamos luchando para que no ocurra más".



Indicó que a partir de Cromañón "el público está más calmado, tomo otro tipo de conciencia. Mayormente se tomó dimensión de lo ocurrido esa noche. Aunque todavia quedavia quedan resabios del peligro de esa noche en algunos lugares"



"Luego de Cromañón lo que me propuse es ir a un recital porque si dejaba pasar un tiempo me iba a costar demasiado. Esto no me iba a alejar de lo que más amo", destacó.



Elsa Meilan, quien perdió a su esposo Mariano Valsangiacono y a su cuñada Verónica, en el hecho aseguró que "no importa si pasaron 10 o 18 años, el dolor siempre está".



En este sentido señaló que la recuperación del boliche simboliza "la resignificación de la lucha y todo lo que sufrieron en estos 18 años".



En esta misma línea indicó "nosotros estamos obligados a luchar y mantener viva la memoria de ellos y para que las generaciones sepa lo que pasó".



Javier García, sobreviviente de Cromañón, señaló que "para nosotros es cerrar un círculo. Es algo hermoso que Patricio (Fontanet) haya tocado en nuestro escenario, porque ellos también son sobrevivientes"



"Ellos sacaron gente del boliche, visitaron morgues cómo nosotros y nos acompañaron en las primeras marchas. Así que para nosotros son compañeros de lucha", destacó



Y agregó "Es un acto de justicia para muchos de nosotros, aunque entendamos que algunos no les guste y entendemos su dolor"



El recital de Fontanet comenzó pasadas las 18, organizado por la agrupación de familiares y sobrevivientes "Que no nos cuenten Cromañón" donde en una pantalla gigante ubicado en el escenario se proyecto la lista de las 194 víctimas.



Previo al recital se leyó un documento en el que destacaron el clima de alegría y "de otro semblante" en la gente en este nuevo aniversario de la masacre, tanto por por la obtención del campeonato mundial de Fútbol como por "la recuperación del espacio del Obelisco" para "los que bancamos a Fontanet en plena convicción de su inocencia".



También reivindicaron la recuperación del espacio donde funcionó el boliche -que será entregado a los familiares de las víctimas- y que muchos chicos que no conocieron lo que fue Cromañón se acercaron "a este espacio de memoria y lucha colectiva".



"Nos ganamos el derecho de contar esa historia, es un pago mínimo a tanto dolor, lágrimas y lucha derramada. Recuperamos este lugar para mantener viva la memoria y el reclamo de verdad y Justicia", indicaron en el texto.