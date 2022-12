Nuevas prácticas de las mujeres en Europa que cambian el orden de lo social

La razón principal es la etapa del confinamiento, que hizo que muchas personas priorizaran la comodidad, la vestimenta holgada y sus espacios de privacidad, los que se convirtieron luego en públicos. Un claro ejemplo fue comenzar a usar ropa deportiva sin necesidad de hacer deporte.En la actualidad, los hábitos de las mujeres en Europa han cambiado. Pocas mujeres usan sujetadores y sobretodo en Francia, las nuevas generaciones impulsan no usar esta prenda que resulta ser más incómoda de lo esperado. El lema “no bra” ha llegado a varios países europeos pero más que eso, esto se ha convertido en una moda que no tuvo fecha de caducidad. Por lo contrario, muchas mujeres comenzaron a adoptar esta nueva forma de vestir.El 13% de las jóvenes de Francia menores de 25 años no usaron sostén en el verano del 2022, lo que supone una caída si lo comparamos con abril del 2020, casualmente el inicio del confinamiento. ¿Este dato nos sorprende? Para nada, es algo que se ha replicado en el resto del mundo y que incluso se ve como innovador y que prioriza el deseo femenino.Entre las mujeres francesas en general, también hubo una caída significativa en el uso del sujetador, aunque menor que entre las jóvenes. Si hablamos de porcentajes,han producido una caída del uso de sostén del 3% en relación a febrero del 2020.Desde la visión de François Kraus (IFOP), el retorno a la normalidad no pudo combatir la nueva forma de vestirse y priorizar la comodidad entre el género femenino. Si bien es cierto que esta práctica comenzó a darse dentro de los hogares, poco a poco miles de jóvenes se animaron a replicarla en su vida cotidiana, fuera de casa.Otra particularidad que ha sumado fuerza a esta nueva iniciativa es el avance del feminismo en el resto del mundo y principalmente en Europa, donde las prácticas femeninas han tomado un camino de seguridad que ya no está validada por lo físico ni por la vestimenta.La fusión entre ambos movimientos, feminismo y el lema no-bra, hizo que la fuerza de esta idea de comodidad se llevara a cabo sin mirar atrás. Incluso esta moda se replica durante el invierno y le verano, sin distinguir estación, lugar y tipos de atuendos.En Alemania, las mujeres fueron pioneras, durante el siglo XX, a usar sostén. ¿Por qué? Bueno, esto era una forma de rebelarse contra el uso de los famosos corsets, prenda que generaba incomodidad e imposibilidad de respirar e incluso moverse. Lo que es irónico es que la moda del corset ha vuelto y es de lo más aclamada incluso por las jóvenes. La diferencia es que las mujeres pueden decidir si usarlo o no y no es una imposición, sino una elección.Sin embargo, las actuales feministas abrazan la idea de dejar de usar sostén, todo lo contrario a lo que aquellas primeras feministas de los años 60 querían. El objetivo es el mismo: conseguir mayor autonomía sobre los cuerpos de las mujeres.Hay una conciencia más profunda en las nuevas generaciones, quienes entienden que la comodidad y la moda no pasan por sacrificios físicos ni dolores innecesarios. Ahora las mujeres pueden imponer su deseo más allá de lo que digan los programas televisivos, la prensa, las revistas y las voces que se creen autorizadas.Quizás lo que el feminismo quiere decir con estas pequeñas batallas es que los cuerpos de las mujeres, y de todo el colectivo feminista, estániniciando un proceso de cambio profundo donde ni la moda de turno ni el capitalismo pueden definirlas.Los hábitos en las mujeres de Europa están cambiando, con convicción, seguridad, de a poco y con la certeza de que este camino que lleva años de recorridos no sólo está afianzándose a lo largo del mundo sino que hay nuevas formas de transitarlo.La red de mujeres es trasnacional y los límites geográficos se traspasan para lograr uno mucho más grande, una red mundial de nuevas prácticas cotidianas que, en su fortaleza y solidez, se convertirán pronto en el nuevo orden mundial femenino.